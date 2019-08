AYM’nın kararına Şehit Aileleri Dernekleri tepki gösterdi

Barış Bildirgesine imza atan 10 akademisyenin terör propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları ile ilgili olarak ’Hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi’ne Kayseri, Kırşehir ve Niğde’deki şehit aileleri tepki gösterdi.

Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Anayasa Mahkemesinin sözde barış bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği hak ihlali kararı hakkında açıklamalarda bulundu. “Sözde ‘Barış Bildirisi’ne imza atan kendilerini akademisyen olarak tanıtan bu kendini bilmezler hayatlarını şehit ve gazilerimize borçludur” diyen Üçkan, kendilerini akademisyen olarak tanıtan bu kişilere haklarını helal etmeyeceklerini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Kayseri Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, “Geçmiş tarihlerde kendilerini akademisyen olarak tanıtan bir grup kendini bilmez vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren şehitlerimize ve gazilerimize hakaret niteliğinde bir açıklamada bulunmuşlardı. Biz bu konunun takipçisi olmuştuk. Her türlü yaptırım eylemi için de elimizden geleni yaptık. Bu kendini bilmezler hayatlarını kimlere borçlu olduğunu bilmedikleri için birilerinin sözcüsü ya da maşası konumunda olanlar ve kendilerini akademisyen olarak ifade edenler yanılıyorlar çünkü eğer bu vatanın, bayrağın ve ezanın sayesinde varlıklarını sürdüremediklerini biliyorlarsa bizden değillerdir. Kimin adına çalışıyorlarsa veya kimin adına ifadelerini açıklıyorlarsa oraya gitsinler. Bu konuda da Anayasa Mahkemesinin bir açıklaması oldu. Özellikle hak ihlali konusunda bir şeyler olduğu söylendi bu da bizi derinden üzdü. Anayasa Mahkemesi ki bu ülke için canını ve kanını verenlerin sayesinde varlar. Anayasa Mahkemesinin üyeleri de onlar sayesinde varlığını sürdürebiliyor. İsterdik ki sayın üyelerimiz biraz vatan, millet ve bayrak konusunda daha hassasiyetli düşünmeleri ve kararını verirken tarafsız olarak bu vatan için can ve kan verenlerin hakkını savunma konusunda karar vermelerini beklerdik. Biz kendilerini akademisyen olarak tanıtan ve bu bildiriyi yayınlayan kişileri kınıyoruz” diye konuştu.

Her türlü düşünce özgürlüğüne saygılarının olduğunun altını çizen Üçkan, “Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize yönelik hakaret gibi düşünceler düşünme özgürlüğü değil vatan hainliğidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti;

“Düşünce özgürlüğü tabii ki bizim için olmazsa olmaz ama düşünebilmek için de vatan, bayrak ve ezan şart. Çünkü eğer bir vatanın ve bayrağın yoksa düşünce özgürlüğü gibi bir tanım da kullanamazsınız. Her türlü düşünce özgürlüğüne saygı gösteriyoruz ama vatanına ve bayrağına hakaret edici veya bu vatan için fedakarlık etmiş şehitlerimize hakaret gibi düşünceler olduğu zaman bu düşünce özgürlüğünden çıkar ve vatan hainliğine girer. Bu akademisyen denilen kişiler vatan hainlerini övecek şekilde açıklama yapmışlardır. Bilsinler ki şuanda onların bile konuşma durumları dahi şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Herkes hakkını helal etse dahi biz onlara hakkımızı helal etmeyeceğiz bunu böyle bilsinler. Bunun hesabını da hem bu dünyada hem de diğer dünyada soracağız.”