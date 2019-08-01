AYM'nin 'taklit Van Gogh tablosu' kararı memnun etti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 2015 yılında düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve ünlü ressam Vincent Van Gogh’un 'Yetim Adamlar' tablo serisi arasında yer alan eserin taklidi olduğu anlaşılan tablonun sahibi Cengiz Turgut, mahkeme kararıyla müzede tutulan eserin kendisine iadesi için avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi sahte tabloya devletin el koyamayacağı kararı verdi. Cengiz Turgut'un avukatı Adem Sansar, karardan memnun olduklarını ifade ederek, müvekkilinin tabloyu İstanbul’dan eski eşyaların satıldığı bir pazardan aldığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2015 yılında ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yetim Adamlar' tablo serisi arasında yer alan 37 eserden birisi olduğu tahmin edilen eserin internet üzerinden satışa çıkardığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Ekipler İstanbul'dan Tokat'a gelen iki kişinin tarihi eser niteliği taşıyan tabloları pazarlanacağı bilgisi alınması üzerine TOKİ Köprüsü civarında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 44x64 santim ebatlarında kahve renkli arka yüzünde üzerinde arma ve Mexico P997168 ibareleri, ön yüzünde metal plaka üzerinde Vincent Van Gogh Amsterdam 1882 ibareleri bulunan bir çerçeve, üzerinde yağlı boya yaşlı adam resmi yer alan arka kısmında Vincent Van Gogh 1882 Orphan Men Standing ibareleri yazan kaşe ve farklı ebatlarda sekiz adet mühür bulunan tablo ele geçirdi. Tablo, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında incelenmek üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gönderildi. Tablonun stil, teknik ve ikonografi gibi açılardan yapılan incelemesinde sahte olduğu anlaşıldı. Tokat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilirken, sahte tablonun piyasada dolaşmaması için tablo mahkeme kararıyla Tokat Müzesi'ne kaldırıldı.

'AYM KARARINDAN MEMNUNUZ'

Tokat Müzesi'nde depoda saklanan taklit tablonun kendisine teslim edilmesi için Cengiz Turgut avukatı Avukatı Adem Sansar aracılığıyla, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi ise tablonun 'dolandırıcılık gibi suçlarda’ kullanılmasını önlemek için müzede alıkonulmasının mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

2016 yılında Anayasa Mahkemesine müracaat ettiklerini ifade eden Avukat Adem Sansar, "Yerel mahkeme kararı hukuka aykırıdır. Zira, müvekkilimin İstanbul'dan eski eşyaların satıldığı pazardan aldığı bir tablodur. Ayrıca böyle bir tablonun müsaderesi Türkiye'de antikacılarda, çarşıda, pazarda veya hepimizin evinde taklit olan benzer eşyalar bulunmaktadır. Yerel mahkeme taklit olan bütün eşyaların toplanmasını gerektirecek bir karar vermiştir. Bu yönü ile de bu karar hukuka aykırıdır. Yapılan incelemelerde de bu eserin taklit olduğu anlaşılmasına rağmen, yerel mahkeme heyeti eserin müvekkilime verilmesine değil de, müzede saklanmasına karar vermesinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Mahkemenin vermiş olduğu karardan memnunuz. Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkının ihlaline karar vermiştir. Karar memnuniyet verici bir karardır. Dava konusunun değerine bakılmaksızın mülkiyet hakkının korunması, hukuk devletinin vazgeçilmezidir" diye konuştu.

İstanbul'da yaşamını sürdüren tablonun sahibi Cengiz Turgut'un şu anda Kıbrıs'ta tatilde olduğu öğrenildi.

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