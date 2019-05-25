HABER

AYM'ye ilk 3 ayda 9 bin 829 bireysel başvuru yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

 ANAYASA Mahkemesi'ne 2019'un ilk 3 ayında 9 bin 829 bireysel başvuruda bulunulurken, 2012 yılından bugüne yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 221 bin 494'e ulaştı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi'ne 2019'un ilk 3 ayında 9 bin 829 bireysel başvuruda bulunulurken, 2012 yılından bugüne yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 221 bin 494'e ulaştı.
Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılan bireysel başvurulara ilişkin istatistikler yayınlandı. 2019'un ilk 3 ayında AYM'ye 9 bin 829 bireysel başvuru yapıldı. Bunların 7 bin 958'i sonuçlandırıldı. Başvuruları karşılama oranı yüzde 81 olan Anayasa Mahkemesi, 3 ayda toplam 293 ihlal kararı(makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar dahil) verdi.
ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİ İLK SIRADA
2012 yılından bugüne kadar, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarına bakıldığında (makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar dahil), ilk sırayı yüzde 55,2’lik oranla adil yargılanma hakkının ihlali aldı. Bu ihlalin kendi içinde, güvencelere göre dağılımında ise en yaygın ihlal, makul sürede yargılanma hakkının ihlali oldu. Mülkiyet hakkı ihlali yüzde 31’lik oran ile ikinci sıraya, ifade özgürlüğü ihlali de yüzde 3,6’lık oranla üçüncü sıraya yerleşti. İlk üç sırayı takip eden ihlal kararları ise özel hayatın gizliliği ve korunması, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ayrımcılık yasağı, yaşam hakkı ve diğer hakların ihlalleri olarak belirlendi.
REKOR BAŞVURU 2016 YILINDA
Bireysel başvuru hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki ihlal davası sayısının azaltılması amacıyla 23 Eylül 2012'de hayata geçirilmişti. Yüksek Mahkeme'ye 2012 yılından bugüne kadar yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 494’e ulaştı. İlk yıl yapılan bireysel başvuru sayısı bin 342 kişi olurken, başvuru sayısında yıllar içinde büyük artış yaşandı. Başvuru rekoru 2016 yılında kırılırken, 80 bin 756 kişi Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvuruda bulundu.
Anayasa Mahkemesi'ne 2013’te 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376, 2016’da 80 bin 756, 2017’de 40 bin 530, 2018 yılında 38 bin 186 başvuru yapıldı.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor
Salihli'de erkenci kayısının hasadı başladıSalihli'de erkenci kayısının hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.