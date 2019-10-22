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Ayn el Arab havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG işgali altında olan Suriye’nin Ayn el Arab ilçesi havadan görüntülendi.Barış Pınarı Harekatı’nın ardından 120 saatlik sürenin sonuna gelinirken 2014’ün Eylül ayında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye’nin Ayn el Arab ilçesi İHA tarafından havadan görüntülendi.

Terör örgütü PKK/YPG işgali altında olan Suriye’nin Ayn el Arab ilçesi havadan görüntülendi.

Barış Pınarı Harekatı’nın ardından 120 saatlik sürenin sonuna gelinirken 2014’ün Eylül ayında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye’nin Ayn el Arab ilçesi İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde Mürşitpınar Sınır Kapısı girişinde PKK/YPG’nin bez parçası göze çarptı. Aynı binada rejimin de bayrağının bulunması dikkat çekti. İlçenin sokaklarından hayat normal akışıyla devam ederken terör örgütü mensuplarının kamuflajlarını çıkartarak sivil elbiseleriyle dolaştığı öne sürüldü. Sınırın Türkiye tarafından Türk askeri teyakkuz halindeki bekleyişini sürdürüyor.

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