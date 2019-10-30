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Ayn El Arab’da sessiz bekleyiş devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya’nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile Rusya’nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözler PKK/YPG terör örgütünün rejim güçlerine teslim ettiği Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) kentine çevrildi.Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan kentte herhangi hareketlilik gözlenmezken, sessiz bekleyiş sürüyor.

Türkiye ile Rusya’nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) kentinde sessiz bekleyiş devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile Rusya’nın vardığı mutabakatın sona ermesinin ardından gözler PKK/YPG terör örgütünün rejim güçlerine teslim ettiği Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) kentine çevrildi.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan kentte herhangi hareketlilik gözlenmezken, sessiz bekleyiş sürüyor.

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