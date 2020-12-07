HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayn İsa'ya Yönelik Saldırılar Yeni Bir Operasyonun İşareti Mi?

Ayn İsa'ya Yönelik Saldırılar Yeni Bir Operasyonun İşareti Mi?

07.12.2020 12:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ayn İsa'ya Yönelik Saldırılar Yeni Bir Operasyonun İşareti Mi?

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin destek verdiği muhalif güçlerin saldırılarını arttırması, Türk Ordusu’nun bölgeye yeni bir operasyonu mu olacak sorusunu gündeme getirdi

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin destek verdiği muhalif güçlerin saldırılarını arttırması, Türk Ordusu’nun bölgeye yeni bir operasyonu mu olacak sorusunu gündeme getirdi.

Yerel medya kaynaklarının haberlerine göre Pazar günü, Türk askerlerinin topçu atışı desteğiyle muhalifler, Ayn İsa kasabası ve civar köylere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ayn İsa kasabası hali hazırda Kürt gruplardan oluşan ve IŞİD’e karşı savaşta ABD’nin de destek verdiği, Suriye Demokratik Güçleri’nin denetiminde bulunuyor. Kasaba, Suriye’nin kuzey ve batısını birbirine bağlayan stratejik öneme sahip M4 karayolu üzerinde yer alıyor.

Suriye merkezli Kuzey Haber Ajansı muhabiri Hoşheng Hasan “Geride kalan iki haftada Ayn İsa’ya yönelik saldırılarda ciddi bir artış var. Kasabaya ek olarak, silahlı güçler mültecilerin kaldığı bir kampı da hedef aldı” dedi.

Kuzey Haber Ajansı’nın haberine göre, bölgeye yönelik topçu ateşinde ikisi çocuk en az 9 kişi yaralandı.

Bölgedeki kaynaklar son dönemde, Ayn İsa’ya yönelik saldırıların artmasının ve Türk Ordusu’nun Suriye sınırına yönelik askeri yığınağını arttırmasını, yeni bir askeri harekat hazırlığı olarak değerlendiriyorlar.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Yöneticisi Rami Abdulrahman yaptığı değerlendirmede “Şu aşamada herşey mümkün” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da özellikle Ekim ayı içerisinde yaptığı bazı açıklamalarda Suriye’ye yönelik yeni bir askeri harekatın olabileceğini dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdiÖzel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi
KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerlerKPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler

En Çok Okunan Haberler

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Yer: Diyarbakır! Kaldırımdaki ayak izi hırsızı yakalattı

Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi

Adana'da korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Bir ilde korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Sivas Ulaş'ta baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Kahreden olay! 2 saat arayla koronavirüse yenik düştüler

Kahreden olay! 2 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.