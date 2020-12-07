Ayn İsa'ya Yönelik Saldırılar Yeni Bir Operasyonun İşareti Mi?

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin destek verdiği muhalif güçlerin saldırılarını arttırması, Türk Ordusu’nun bölgeye yeni bir operasyonu mu olacak sorusunu gündeme getirdi.

Yerel medya kaynaklarının haberlerine göre Pazar günü, Türk askerlerinin topçu atışı desteğiyle muhalifler, Ayn İsa kasabası ve civar köylere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ayn İsa kasabası hali hazırda Kürt gruplardan oluşan ve IŞİD’e karşı savaşta ABD’nin de destek verdiği, Suriye Demokratik Güçleri’nin denetiminde bulunuyor. Kasaba, Suriye’nin kuzey ve batısını birbirine bağlayan stratejik öneme sahip M4 karayolu üzerinde yer alıyor.

Suriye merkezli Kuzey Haber Ajansı muhabiri Hoşheng Hasan “Geride kalan iki haftada Ayn İsa’ya yönelik saldırılarda ciddi bir artış var. Kasabaya ek olarak, silahlı güçler mültecilerin kaldığı bir kampı da hedef aldı” dedi.

Kuzey Haber Ajansı’nın haberine göre, bölgeye yönelik topçu ateşinde ikisi çocuk en az 9 kişi yaralandı.

Bölgedeki kaynaklar son dönemde, Ayn İsa’ya yönelik saldırıların artmasının ve Türk Ordusu’nun Suriye sınırına yönelik askeri yığınağını arttırmasını, yeni bir askeri harekat hazırlığı olarak değerlendiriyorlar.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Yöneticisi Rami Abdulrahman yaptığı değerlendirmede “Şu aşamada herşey mümkün” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da özellikle Ekim ayı içerisinde yaptığı bazı açıklamalarda Suriye’ye yönelik yeni bir askeri harekatın olabileceğini dile getirmişti.

