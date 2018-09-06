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Aynada yansımasını gören tavuk

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Aynada yansımasını gören tavuk.

İngiltere'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi. Aynada yansımasını gören tavuklar ilginç anlara sahne oluyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk ayna yansıma

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