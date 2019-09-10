Aynaya bak skolyozu gör

Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon skolyoz hastası var. Skolyozun ilerlemeden tespit edilirse cerrahi girişim yapılmadan tedavi edilebildiğini belirten VM Medical Park Mersin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çeliktaş, “Aynaya bakılınca omuz seviyeleri arasında eşitsizlik ve bel çukurlarındaki asimetri, hastalıkla ilgili önemli belirtileri verir” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Çeliktaş, tamamen düz olması gereken omurganın sağa veya sola doğru eğilmesi olarak tanımladığı skolyoz hastalığı ile ilgili açıklama yaptı. Kız çocuklarında daha sık görülen skolyozun, toplumda görülme sıklığının yüzde 2-4 seviyesinde olduğunu ifade eden Çeliktaş, “Her 10 kişiden birinde, 10 derecenin altında işlev veya sağlık problemi yaratmayan küçük eğrilikler bulunur. Bunlar normal olarak kabul edilir. Eğer bu eğrilik 10 derecenin üzerine çıkarsa skolyoz varlığından bahsedilir” ifadelerini kullandı.

“Aynaya bakıldığında fark görülebilir”

Hastanın kendisinin vücut şeklini gözlemleyerek bazı belirtileri fark edebileceğini söyleyen Çeliktaş, aynaya bakıldığında omuzlar ve omurgadaki farklılıkların görülebileceğine dikkat çekti. Çeliktaş, “Aynaya bakıldığında omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel çukurlarındaki asimetri, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması ve sırtta bir tarafta kemik kabarıklığı görülüyorsa bunlar hastalıkla ilgili en önemli belirtilerdendir. Skolyoz, doğumsal kemik anomalilerine, kas hastalıklarına bağlı olabileceği gibi en sık büyüyen çocukta nedeni bilinmeyen şeklide de ortaya çıkabilir. Yaşlılık döneminde ise tüm eklemlerimizde oluşan kireçlenmeye benzer şekilde omurgamızda meydana gelen dejenerasyonlar sonucu skolyoz gelişebilir” değerlendirmesinde bulundu.