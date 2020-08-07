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Aynı adamı önce timsah, şimdi de köpekbalığı ısırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

Timsah ısırığından sağ kurtulan balıkçı, şimdi de köpekbalığı tarafından ısırılmayı atlattı.

Aynı adamı önce timsah, şimdi de köpekbalığı ısırdı

Justin Stuller, Fox News'e Florida Keys'te yüzerken ısırıldığını söyledi:

Ailem de arkamda yüzüyordu. Suda durumu pek de iyi olmayan bir balık görünce, onu kaldırmaya gittim. Balığı alıp yüzeye geldim ve birdenbire (köpekbalığı) belirip beni gafil avladı, bacağımdan yakalayıp savurdu ve yüzerek uzaklaştı.

Stuller, saldırıdan 24 dikiş gerektiren "büyük bir ısırıkla" kurtulduğunu ifade etti.

Köpekbalığıyla karşılaşmadan önce, Stuller öldürmeye çalıştığı bir timsah tarafından da yaralanmıştı.

Floridalı adam, arkadaşlarıyla beraber bir av gezisindeyken, avlamaya çalıştıkları timsahın karşı koymaya karar verdiğini söyledi:

Yanımdaki iki adam kullandığımız iplerle meşgul gibiydi, ben de timsahı çekiyordum. Kendi başıma yapıp halletmeye çalışıyordum ki timsah hazır olmadığına karar vermiş olmalı, bacağımdan büyük bir ısırık aldı, sonra biraz daha büyük bir ısırık daha alıp kendini suya attı.

Stuller, yaralanmasına rağmen timsahı avlamayı başardıklarını belirtti.

Bu yıl ABD'nin doğu kıyısının sahil şeridinde birkaç kere köpekbalığı gözlemlenirken, bir olayda saldırıya uğrayan 63 yaşındaki bir kadın hayatını yitirdi.

Geçen ay New York kentinin eski moda yöneticilerinden Julie Dimperio Holowach, Maine'de kızıyla beraber yüzerken köpekbalığı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü.

Holowach, Maine eyaletinin tarihinde köpekbalığı saldırısı sonucu ölen ilk kişi olarak kayıtlara girdi.

Yetkililer köpekbalığının, siyah dalgıç kıyafeti giyen kadına fok sandığı için saldırdığına inanıyor.

Saldırı öncesinde bölgede görülen foklar, açık denizlerdeki köpekbalıklarını kıyıya çekmiş olabilir.

Florida Teknoloji Enstitüsü Köpekbalığı Koruma Daly-Engel Laboratuvarı'ndan köpekbalığı biyoloğu Toby Daly-Engel, bu tür saldırılara "son derece nadir" rastlandığını ve bu saldırılara bağlı gerçek ölüm oranlarının ise daha da nadir olduğunu "Fox and Friends" programında köpekbalığı saldırılarını ele alırken ifade etti.


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