HABER

Aynı aileden 2 Gülsüm Cengiz, farklı partilerden meclis üyesi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde aynı adı taşıyan, 2'si de aynı ailenin gelini olan Gülsüm Cengiz'ler, 31 Mart'taki yerel seçimde Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi.

Aynı aileden 2 Gülsüm Cengiz, farklı partilerden meclis üyesi seçildi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde aynı adı taşıyan, 2'si de aynı ailenin gelini olan Gülsüm Cengiz'ler, 31 Mart'taki yerel seçimde Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Biri CHP'den diğeri AK Parti'den seçilen Gülsüm Cengiz'ler, Demreli kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak projeler üretmek istediklerini söyledi.
Demre'ye bağlı Büyük Kum Mahallesi'nde oturan Cengiz ailesinin 2 gelini, eşine az rastlanır işe imza attı. Osman ve Ali Cengiz kardeşlerden Ali'nin oğlu Hasan Cengiz ile evli olan, 2 çocuk annesi Gülsüm Cengiz (50), CHP'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı; Osman Cengiz'in kendi adını taşıyan torunuyla evli olan, 3 çocuk annesi Gülsüm Cengiz (37) ise AK Parti'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne girdi.
CHP'li Gülsüm Cengiz, seçim öncesi CHP Demre ilçe yönetiminden istifa ederek, aday olurken AK Parti'li Gülsüm Cengiz de Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa edip, aday oldu. Yerel seçimde 2 Gülsüm Cengiz de Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Demre'nin Gülsüm Cengiz'leri mazbatalarını alarak, görevlerine başladı.
'KADINLARIN SORUNLARI ORTAK'
Demreli kadınları 5 yıl boyunca belediye meclisinde temsil edecek Gülsüm Cengiz'ler, ortak açıklama yaptı. AK Parti'li Cengiz, "Farklı partilerde olabiliriz. Kadınların sorunlarının ortak olduğunu düşünüyoruz. Demre'nin sorunlarının ortak olduğunu düşünüyoruz. Demre'miz için yapılacak güzel işlerde birlikte çalışacağız. Öncelikle kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalar yapmak istiyoruz. Demreli kadınlarımızın ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak projeler üretmek istiyoruz. İlk hedefimiz kadınlarımıza yöresel ürünler üretimi yaptırmak ve bir kadın emeği pazarında değerlendirmelerini sağlamak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Aynı aileden 2 Gülsüm Cengiz, farklı partilerden meclis üyesi seçildi

PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Sahillerini kaybeden Trabzon’da, yeni 'dolgu yol' tepkisiSahillerini kaybeden Trabzon’da, yeni 'dolgu yol' tepkisi
Tacizciyi kameraya aldıTacizciyi kameraya aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama geldi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deprem mi olacak?

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü

Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Her odada bir mezar var! İçindeki 27 basamağı inince...

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.