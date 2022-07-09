Aynı aileden 3 kişi öldürülmüştü! En acı Kurban Bayramı: Bu yıl gideceğimiz tek yer mezarlık

İzmir'deki korkunç olay, 10 Haziran'da Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç (62) ile Yahya Köşek, kavga etti. Bu kavgadan 5 gün sonra Ali İhsan Kılıç'a ait evin önünde karşılaşan ikili yine tartıştı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Yaralanan Köşek çifti ile Funda Güçlü, çağırılan ambulanslarla, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yahya Köşek

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan Kılıç, suç aleti tabancayla yakalanıp gözaltına alındı.

Meryem Köşek

KAMERALARA YANSIDI

Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Ali İhsan Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği görüldü.

Cinayetin sebebinin Köşek ve ailesinin sokak köpeklerine yemek verdiği, Kılıç'ın, duruma tepki gösterince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Ali İhsan Kılıç ile soruşturma kapsamında bir hafta sonra gözaltına alınan kardeşi Mehmet Kılıç tutuklandı.

'ÇOCUKLARIM ANNELERİNİ SORUYOR'

Rıdvan Güçlü

Olayda eşi Funda Güçlü'yü kaybeden Rıdvan Güçlü, "Bizim için hayat durdu. 1 değil 3 canımız gitti. Bu üzüntüyü tarif edecek kelime yok. Bitik durumdayız. Hayattan hiçbir keyif alamıyoruz. Neşemiz, heyecanımız gitti. Ölü gibi yaşıyoruz. Yaptığımız tek şey nefes alıp vermek. Onlar olmadan ilk bayramı yaşıyoruz. Aslında kendimden daha çok çocuklara üzülüyorum. Biz yetişkinler yine belli bir olgunluktayız ama çocuklarım annesiz, dedesiz ve anneannesiz ilk bayramlarını geçirecek. Çocuklarım, annelerini zaman zaman soruyor. Olaydan 5 gün sonra ufak oğlum uyandığında koşarak yanıma geldi ve rüyasında annesini gördüğünü söyledi. Büyük olan çocuğum annesini çok özlediğini söylüyor. Yoktan yere 3 canımız gitti. Bu yıl gideceğimiz tek yer mezarlık. Çocukları da ilk kez mezarlığa götüreceğim" dedi.

"ARKASINDA BAŞKALARININ OLDUĞUNDAN DA EMİNİZ"

Funda Güçlü ve eşi Rıdvan Güçlü

Adaletin tecelli edeceğine inandığını belirten Güçlü, "Biz bu olayı bir kişinin yaptığına en başından beri inanmıyorduk. Bu olayı gerçekleştiren Ali İhsan Kılıç'ın ağabeyi Mehmet Kılıç da geçtiğimiz cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biz bu olayın arkasında başkalarının olduğundan da eminiz. Adalete inanıyoruz ve güveniyoruz. Hukuk sürecinde manevi desteğe ihtiyacımız var. Adalet er veya geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.

'ABLAMIN ÇOCUKLARI BANA EMANET'

Gözleri önünde annesi, babası ve kardeşi öldürülen Filiz Topaloğlu (36) ise "Biz bayramların ilk günü babamın evinde toplanır ve ailecek kahvaltı yapardık. Artık bizim için bayram yok. Ağzımızın tadı bile yok. Çocuklarımız için ayakta durmaya çalışıyoruz. Ablamın çocukları bana emanet. Bir çocuğum vardı artık 3 çocuğum var" diye konuştu.

Filiz Topaloğlu

(DHA)



