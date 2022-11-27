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Aynı aileden 4 kişi, feci şekilde darbedildi! Bahçelievler'de husumetli iki grup arasında kavga...

27.11.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, husumetli olduğu kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, aynı aileden 4 kişiye sopalarla saldırarak, feci şekilde darbetti. Şüpheliler sokaktan havaya ateş ederek ayrılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Aynı aileden 4 kişi, feci şekilde darbedildi! Bahçelievler'de husumetli iki grup arasında kavga...

Olay, Çobançeşme Mahallesi Çoruh Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, bağırmaya başladı. Sesleri duyarak aşağıya inen aynı aileden 4 kişi, sokağa gelen kalabalık tarafından feci şekilde darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar havaya silahla ateş ederek kaçtı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Olay yeri inceleme polisleri sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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