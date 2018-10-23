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Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Başkentte meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İsmet Onur Elitok (36) idaresindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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4 kişi öldü Bir aile kazada yok oldu trafik kazası

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