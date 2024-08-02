Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olmuştu! Feci kazada acı detay yürekleri burktu

Olay, Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 28 Temmuz gecesi meydana gelmişti. Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarpmıştı. Aile fertlerinin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu kazada, ihbarla üzerine bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48) ve oğlu Sefa Oğuz (12) ile İlyas Oğuz (40) ve oğlu Demir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası B.O. ve annesi M.O. hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. İki kardeş ile çocuklarının cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'na defnedildi. Aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın ise başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

SÜRÜCÜYE BİRDEN FAZLA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Sürücü Mehmet Ali Aydın'a farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı belirlendi. Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAZA ANI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan kazada, Oğuz ailesinin yolun ortasında sağ şeritten araçların geçmesini beklerken, sol şeritten hızla gelen hafif ticari aracın aileye çarptığı ve aileyi metrelerce savurduğu görüldü.

İHBAR SONRASI POLİS İNCELEME YAPMIŞ

Kazadan yaklaşık 3 saat önce yolu kullanan Y.G. isimli sürücünün saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ortaya çıktı. Araçların yol kenarında yaklaşık 1 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokacak ve kazaya neden olabilecek şekilde düzensiz park ettiklerini ihbar etmişti. İhbar sonrası polis ekiplerinin bölgeye kısa sürede ulaştığı, yapılan incelemede araçların yol kenarında trafik akışını engelleyecek şekilde park etmediklerinin tespit edildi. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından durumun haber merkezine aktarıldığı öğrenildi.

‘‘KÖPEĞE ÇARPTIĞIMI SÖYLEYEREK YARDIM İSTEDİM’’

Tutuklanan sürücü Mehmet Ali Aydın ifadesinde şunları söyledi; "Olay günü Kıra Dağı piknik alanına gittim. Alkol kullanmadım. Annem adına kayıtlı olan araçla Batman merkeze doğru ilerlerken yolun sağından ilerlediğim sırada, yolun da karanlık olması sebebiyle önüme köpek çıktığını düşündüm. Köpeğe çarptığımı sandım. İlerdeki benzinlikte durdum ve köpeğe çarptığımı söyleyerek yardım istedim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde, onlardan insanlara çarptığımı öğrendim. Emniyete giderek teslim oldum." (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır