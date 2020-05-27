HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aynı aileden 8 kişi koronavirüsü yendi

Aynı aileden 8 kişi koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 09:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, 10 kişilik Pirbudak ailesinin 2'si çocuk 8 ferdi, koronavirüs tespit edilmesinin ardından tedavi görerek, sağlığına kavuştu.

Pazarcık ilçesinde yaşayan Pirbudak ailesinden Fatma Pirbudak'ın üşütme ve öksürük şikayetiyle gittiği Pazarcık Devlet Hastanesi'nde yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Fatma Pirbudak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, ailesiyle yaşadığı ev de karantinaya alındı. Kısa süre sonra Fatma Pirbudak'ın eşi Bektaş (58), çocukları İbrahim (25), Aziz (19), Muazzez (19), Zeynep (15), Şerife (17) ve gelini Meryem Pirbudak (22) benzer şikayetlerle 112'yi aradı. Eve gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülen 7 kişinin testleri de pozitif çıktı. Bunun üzerine Pirbudak ailesinin 8 ferdi, Kahramanmaraş'taki hastanelerde tedaviye alınmış oldu. Tedaviye olumlu yanıt veren 8 kişi, ailece koronavirüsü yendi ve taburcu edildi.

'ABLAMDAN BULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Ailede koronavirüsün ilk tespit edildiği kişi olan Fatma Pirbudak, İngiltere'den gelen yakınlarını, ablasının ziyaret ettiğini, kendisinin de ablasıyla görüşmesinin ardından hastalandığını belirtti. Pirbudak, "Evde otururken üşüyordum, başım ağrıyordu ve az da olsa öksürüyordum. 112 Acil Servis'i aradık, ambulans gelip, beni Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Testlerimizi yaptılar ve pozitif çıktı. Bunun üzerine beni Kahramanmaraş'a götürdüler. Hastanede 6 gün yattım. Ben hastalanmadan önce ablam Döndü Pirbudak, İngiltere'den Gaziantep'e gelen yengesini ziyarete gitmişti. Ablam köye gelince ben de onu ziyaret ettim ve bana koronavirüsün böyle bulaştığını düşünüyorum. Çünkü hem ablam da hem de İngiltere'den gelen yengesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi gördüler" dedi.

'İLK TESTİM NEGATİF, İKİNCİ POZİTİF ÇIKTI

İbrahim Pirbudak da hastanede kaldıkları süre içinde sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Annesinin hastaneye kaldırılmasının ardından ailenin diğer fertlerinde öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler olunca 112'yi aradığını belirten Pirbudak, "Ben, eşim ve kardeşimde belirtiler oluşunca 112'yi aradık. Bizi hastaneye götürdüler. Burada yapılan testlerin ardından kardeşimi tedaviye aldılar, ben ve eşimi de eve gönderdiler. 2 gün sonra aradılar, eşimin testi pozitif çıkmış, gelip götürdüler. Benim testimin ise negatif çıktığını söylediler. Benim öksürüğüm daha da artınca 112'yi arayıp, yardım istedim. Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürdüler ve burada yapılan test pozitif çıktı. Bunun üzerine beni de Kahramanmaraş'a sevk ettiler. Diğer kardeşlerim Muazzez, Zeynep ve Aziz ile babamda da pozitif test sonucu oluşunca hastaneye yatırdılar. Ben 8 gün hastanede yattıktan sonra taburu oldum" diye konuştu.

'HASTANEDE EN ÇOK BEN KALDIM'

Ailenin gelini Meryem Pirbudak ise ailece koronavirüsü yenmeyi başardıklarını belirterek, "Evde 10 kişiyiz ve 8'imizde koronavirüs çıktı. Kayınvalidem hastaneden çıktığı gün ben gittim. Hastanede en çok yatan ben oldum, 14 gün tedavi gördüm" dedi.

Muazzez Pirbudak da herkesin hastanede yatma süresinin farklı olduğunu ve bu nedenle de ailenin tüm fertlerinin tedavileri tamamlanana kadar evin etrafına şerit çekildiğini, yaklaşık 50 gün boyunca evde karantinada tutulduklarını söyledi.

Öte yandan Fatma Pirbudak'ın ablası Döndü Pirbudak (75) ile eşi Bayram Pirbudak'ın (80) da testlerinin pozitif çıktığı ve ikisinin de hastanede tedaviyle koronavirüsü yendikleri belirtildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
İstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunlukİstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
1/

En Çok Okunan Haberler

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili kötü haber

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili kötü haber

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

Kısa, uzun ve Resimli Ramazan Bayramı mesajları

Kısa, uzun ve Resimli Ramazan Bayramı mesajları

Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi 'çok tehlikeli' diyerek uyardı: Bunu yaparsak ikinci dalgayı yaşayabiliriz

Bilim Kurulu üyesi 'çok tehlikeli' diyerek uyardı: İkinci dalga...

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

MSB duyurdu! PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk

İstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk

Van’da AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi

AK Parti saldırısı faili etkisiz hale getirildi

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bin 512'ye yükseldi

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bin 512'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.