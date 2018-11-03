Aynı ailenin 4 ferdine kadavradan nakil

O da kardeşi ve yengesi gibi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başlarken, 2,5 yıl gibi kısa sürede kadavradan yapılan böbrek bağışıyla sağlığına kavuştu.

Sevgilioğlu, 2 yıl diyaliz tedavisi görmesinin ardından o da eşi gibi kadavradan bulunan uygun böbrek ile 2002 yılında hayata tutunmayı başardı.

Sevgilioğlu ailesinin kendileri için özel olduğunu belirten Tatar, "Ailede 4 kişiye böbrek nakli gerçekleştirdik. 3 kardeş kalıtsal geçişli böbrek hastalığına sahipti, ailesel geçiş özelliği taşıdığı için canlıdan nakil şansı azdı. Çünkü olası verici adayların da böbrek hastalığı olma ihtimali çok yüksekti. Bu hastaların tamamına kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik ve sağlıklarına kavuşturduk." dedi.

- "Sevgilioğlu ailesi çok şanslı"

Tatar, aile üyelerinin hem diyaliz tedavisi hem de kadavradan böbrek bekleme süresi boyunca hiç ümidini kaybetmediğini, ailenin yüzünün kadavradan bağışlarla güldüğünü vurguladı.

Tatar, şunları söyledi:

"Ülkemizde 26 bin böbrek nakli olmayı bekleyen hasta havuzumuz var. Bunun sadece 3 bin 500'üne yılda nakil yapılabiliyor. Sadece 500 hastaya yılda kadavradan nakil yapılabiliyor. Aynı aileden 4 kişiye kadavradan nakil yapmamız büyük şans. Eğer aile zamanında böbrek nakli olmasaydı, ilerleyen zamanlarda diyalizle ilgili tansiyon sorunu olmak üzere kalp ve sinir sistemiyle ilgili de bir çok problemler yaşayabilirdi."

- Babaları da aynı hastalıktan vefat etti

Ailenin en büyük ferdi Kazım Sevgilioğlu, babalarının polikistik böbrek yetmezliği tanısı nedeniyle hayatını kaybettiğini, kendisi, kardeşi ve oğlunun ise yapılan donör bağışları sayesinde bu hastalığı yendiklerini söyledi.

Kadavradan organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Sevgilioğlu, "Biz ailecek çok şanslıyız. Nakil olmak büyük bir şans ama bir aileden 4 kişinin kadavradan aynı hastanede nakil olması 4'e katlanan bir şans demek. Herkese teşekkür ediyorum. Etrafındakilere 'ben kadavradan nakil oldum, rahmetlinin böbreği ben de yaşıyor ben onun sayesinde aileme daha rahat bakıyorum. Bir yakınınız vefat edince organ naklinde mutlaka bulunmalarını istiyorum' diyorum." ifadelerini kullandı.