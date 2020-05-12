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Aynı alışveriş merkezine iki ayda iki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 00:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine sabah erken saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlenirken, aynı alışveriş merkezine geçen mart ayında yine pompalı tüfekle düzenlenen saldırı arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, sabah 05.00 Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan kişi veya kişiler alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaşırken, alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Ölen veya yaralanın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Pompalı tüfekle saldırı yapılan alışveriş merkezine, 12 Mart Perşembe günü yine pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezine giren A.Ö. (17), cam tavana doğru ateş açarken, silah sesleri üzerine paniğe kapılan müşteri ve mağaza çalışanlarından bazıları, acil çıkış kapılarından kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal, saldırganı ikna ederek teslim olmasını sağlamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından harekete geçen ekipler, saldırgan veya saldırganları yakalamak geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alan ekipler, hem sabah saatlerinde olan saldırının hem de geçtiğimiz mart ayında olan saldırının birbiriyle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. (DHA)

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