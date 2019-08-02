Aynı anda 3 milyon fidanın dikilmesiyle dünya rekoru kırılacak

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 milyon fidanı aynı anda dikme konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve bu konuda farkındalığı artırmak için böyle bir şey yapıyoruz." dedi. Muğla'daki yanan bölgeleri helikopterle inceleyen Pakdemirli, TRT Haber'de konuk olduğu canlı yayın programında, yangınlara kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi. Devletin yangınlardan sonra elindeki tüm imkanları vatandaşına sunmaya çalıştığını aktaran Pakdemirli, çok aktif çalışan bir hükümet olduklarını ifade etti. Türkiye'de orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: "Orman yangınlarına müdahalede 18 dakikalardan şu an 12 dakikalara geldik. 10 dakika hedefi koyduk, bu gerçekten kırılması zor bir hedef. Çünkü dünya rekoru zaten bizde. Dünya rekorunu bir kere daha kırmayı hedefledik. Burada saniyelerin dahi önemi var. Gerçekten orman personelimiz cansiperhane çalışıyor. Gerekirse canlarını riske ederek, ormanda yangının içine dalıyorlar ve 'bir ağacımız daha az yansın' diye çaba sarf ediyorlar. Orman yangınları kısa sürede kontrol altına alınıyor. Çünkü anında müdahale ediyoruz."

Anında müdahale edilince çok az yerin tahrip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 2018 ve 2019 arasında çıkan yangınlarda ortalama tahrip olan alan geçen sene iki hektarken, bu sene bir hektarın altına giden bir eğilimin olduğunu belirtti. - Yanan alanların imara açılacağı iddiaları Her orman yangını sırasında "Acaba imara açılacak mı?" yönünde tartışmaların olduğu yönündeki soruyu ise Pakdemirli, şöyle yanıtladı: "Türkiye'de yöneticiler kim olursa, hangi partiden, zihniyetten olursa olsun, kimi temsil ediyorsa olsun, 80 milyon vatandaşımızın, 80 milyonun da 'Bilerek bir yangın çıkartayım, personeli oraya süreyim, canlarını riske etsinler, orayı söndürelim sonra imara açalım' gibi zihniyetle ben Türkiye'de bir kişinin dahi yaşamadığına inanıyorum. Bunlar zaman zaman spekülatif konuşuluyor, sosyal medyada söyleniyor ama ben bunları dile getirenlere çok kızıyorum. Dile getirenlere diyorum ki orman personelimizle bir defa yangın içerisine gelsinler. Ondan sonra beraber yangında bir saat kalsınlar ve ondan sonra bir daha bu iddialarını dile getirebilecekler mi?"