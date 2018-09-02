Aynı anda 30 kişinin çıkmasına izin verilen cam teras

Çankırı Belediyesince 1200 metre rakımdaki Çankırı Kalesi'ne yaptırılan ve 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terası, hafta sonunda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Vatandaşlar, zeminden yüksekliği 100 metreyi bulan cam terasa çıkarken tedirginlik yaşıyor.
Yelpaze şeklinde tasarlanan, uzunluğu 10 metre 80 santim olan cam seyir terasına güvenlik görevlisinin gözetiminde kontrollü şekilde aynı anda 30 kişi çıkabiliyor.
Hizmete bir yıl önce giren cam teras, ziyaretçilerine şehre farklı bir açıdan bakma imkanı sunuyor.
Taban genişliği açısından Türkiye'nin en geniş cam terasları arasında bulunduğu belirtilen teras, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor.
Ziyaretçilerden Metin Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen misafirlerine Çankırı'yı gezdirdiğini söyledi.
Terastan Çankırı'nın kuş bakışı izlenebildiğini anlatan Maden, "Misafirlerimiz biraz panik, biraz heyecan yaşadılar. Bu tür yerlerin daha güzel olması için hizmet ağırlıklı yerler yapılması gerekir. Yeme, içme, dinlenme, konaklama gibi yerler yapılabilir. " dedi.
Songül Alatepe de yükseklik korkusunun olduğunu belirterek, "Çok korktum. Düşecek gibi oluyorum." diye konuştu.
Mahmut Akkuş da Çankırı'nın birçok noktasının terastan göründüğünü anlatarak, "Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. İlk geldiğimde ben de korktum. Güzel bir yer. Kaleye değer katmış." ifadelerini kullandı.
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