Aynı anda birden fazla kişiliğin varlığı: Dissosiyatif kişilik bozukluğu

Kişiyi hafıza, kimlik, duygu, algı, fiziksel kimlik, motor kontrolü gibi birçok alanda etkileyen dissosiyatif bozukluğu genellikle travmatik bir olaydan sonra ortaya çıkar. Disosyal kişilik bozukluğu nedir? Neden ortaya çıkar? Tedavisi var mıdır? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını yazının devamında bulabilirsiniz.

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişide aynı anda bir ya da daha fazla benliğin varlığı psikolojide dissosiyatif kimlik bozukluğu olarak adlandırılır. Dissosiyatif kimlik bozukluğu çoklu kişilik bozukluğu olarak da bilinir.

Borderline olarak da adlandırılan dissosiyatif kişilik bozukluğu, kişinin sağlıksız bir düşünmeye ve sorunlu davranış tarzına sahip olduğu zihinsel bir bozukluktur. Böyle bir zihinsel bozukluğu olan birey, insanları ve olayları tanımlamada veya bağlantı kurmada güçlük çeker. Bu durum kişinin sosyal aktivitelerinde, ilişkilerinde, okulda ve iş yerinde sorunlar yaşamasına yol açar.

Disosyal kişilik bozukluğu yaşayan kişilerin çoğu, kişilik bozukluğu yaşadığının farkında değildir; çünkü davranış tarzı ve düşündükleri kendilerine normal gelir. Bu durumun sonucu olarak da yaşadığı bozukluk nedeniyle kişi karşılaştığı tüm zorluklarda başkalarını suçlama davranışına yönelir.