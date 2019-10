Aynı anda hem böbrek nakli hem by-pass oldu

Samsun’da yaşayan Mehmet Makas (58), 2015 yılında yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Mehmet Makas’a yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 4 yıl boyunca ilaç tedavisi gören Makas’ın şikayetleri geçtiğimiz aylarda daha da arttı. Böbrekleri yüzde 10’un altında çalışan Makas’ın kreatin değerlerinin hızla yükselmesi sonrası böbrek nakline karar verildi. Makas’ın 3 oğlu böbrek bağışlamak için gönüllü oldu. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’de yapılan tetkiklerde büyük oğul Burak Makas’ın böbreği nakle uygun görüldü. Nakle hazırlanan aile, başka bir sağlık sorunuyla şaşkınlık yaşadı. Mehmet Makas’ın 3 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu şekilde nakil olması imkansız olan talihsiz adamın, 2.5 saatlik operasyonda hem kalp damarları açıldı hem böbrek nakli gerçekleştirildi. Sağlığına kavuşan Mehmet Makas, “Eşimle birlikte yürüyüş yapamıyordum. İki ameliyatı aynı anda olacağımı öğrendiğimde çok korktum. Çok şükür şu an kendimi iyi hissediyorum” dedi.

“ALLAH OĞLUMDAN RAZI OLSUN”

‘Oğlum beni yeniden hayata bağladı, Allah ondan razı olsun’ diyen Mehmet Makas, “Kalbimle ilgili hiç şikayetim yoktu. Sadece kolumda ağrı oluyordu. Bunun böbrek hastalığından kaynaklandığını sanıyordum. Eskiden eşimle yürüyüşe çıkardık ve ben hiç yürüyemezdim. Hepsi geride kaldı. Şimdi ise hiçbir sıkıntım yok. Artık yürüyüşlere başlamayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BABAM BANA CAN OLDU, BEN ONA TEK PARÇAMI VERDİM”

Babasının hastalığını öğrendiği an hiç düşünmeden böbreğini bağışlamaya karar verdiğini anlatan Burak Makas (28) ise, “Böbrek nakli için hastaneye geldiğimizde yapılan tetkiklerde babamın kalbinde 3 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Allah’a şükür şu an çok iyi durumda. Sağlığı yerinde ve ben de çok mutluyum. Böbreğimi bağışlamak konusunda ise hiç tereddüt etmedim. Sonuçta o benim babam ve o bize can verdi, ben ona tek bir parçamı verdim. Doktorlarla tek böbrekle yaşamamda sorun olup olmayacağını konuşmuştuk. Hiçbir şekilde problem olmayacağı söylendi. Kendime dikkat ettiğim sürece iyi olacağım. Kimse korkmasın, tek böbrekle yaşayabiliyorsunuz” diye konuştu.