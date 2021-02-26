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  4. Aynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkmıştı! Polisten ilginç çözüm

Aynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkmıştı! Polisten ilginç çözüm

26.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Aynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkmıştı! Polisten ilginç çözüm

Aynı anda iki kadınla evli olan adamın foyası ortaya çıkınca polisten oldukça ilginç bir çözüm geldi.

Hindistan'ın Jarkand eyaletindeki Ranchi şehrinde yaşayan Rajesh Mahato evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı.

Rajesh, ilişki yaşamaya başladığı kadına evli olmadığı yalanını söyledi, karısını ve çocuğunu bırakarak sevgilisiyle kaçtı.

Rajesh'in eşi Sadar polisine şikayette bulununca olaylar ortaya çıktı. Adamın birlikte olduğu kadının ailesi de polise kaçırılma ihbarında bulundu.

İKİ KADINLA DA EVLENDİ

Polisin yakaladığı Rajesh'in, birlikte kaçtığı kadınla da evlendiği ortaya çıktı. Evliliği sevgilisi de doğruladı.

Yaşananlar gün yüzüne çıkında Rajesh'in eşiyle yeni evlendiği sevgilisi tartışmaya başladı.

POLİSTEN 3+3+1 FORMÜLÜ

Polis yetkilileriyse olaya ilginç bir çözüm buldu.

Güvenlik güçleri, Rajesh'in her iki kadınla da üçer gün geçirmesi ve bir gününün de boş olması teklifinde bulundu. Üç kişi de bu teklifi onayladıklarını açıklayınca tüm tarafların ortak olarak anlaştıkları bir resmi sözleşme imzalandı.

Ancak Rajesh anlaşmanın koşullarını birkaç gün içinde ihlal etti. Yeni evlendiği kadın adamın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine adam ilk eşinin evine gitti ve orada da kıl payıyla polislerden kurtuldu. Yerel medyadaki bazı haberlerde, kadının Rajesh'in kaçmasına yardımcı olduğu da iddia edildi.

Polis hakkında yakalama kararı çıkartılan Rajesh'i henüz bulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Hindistan

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