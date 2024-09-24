Aynı anda iki kiracılı daire! Daha yüksek ödeyen kiracıyı bulunca... Ev sahibi akıllara durgunluk verdi! 8 gün arayla iki sözleşme

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar bir süredir devam ederken zaman zaman ortaya çıkan haberler akıllara durgunluk veriyor. Bunlardan bir tanesi de Ankara'da yaşandı. Bir ev sahibi, bir kiracıyla sözleşme imzaladı ama buna rağmen daha yüksek ödeyen kiracıyı bulunca bir de evini ona kiraladı. Yani bir evin aynı anda iki kiracısı oldu. İlk kiracı eve gittiğinde anahtar göbeğinin değiştiğini görünce ev sahibinden 'Kanun benim' yanıtını aldı. İşte detaylar...

EVİNİ KİRAYA VERDİ, DAHA YÜKSEK FİYATTAN MÜŞTERİ BULUNDU ONA DA KİRALADI

Show Haber'de yer alan habere göre; Ankara'da bir ev sahibi evini kiraya verdi, daha yüksek fiyattan müşteri bulunca ona da kiraladı. Bazı ev sahiplerinin yaptıkları sınır, kural ve kanun tanımamaya devam ediyor. Son örneği Ankara İncek'te yaşanırken bir mülk sahibi geçen hafta iki dairesini iki kardeşe kiraladı.

Cafer isimli vatandaş ağabeyiyle beraber bir binadaki iki üst üste olan katı kiraladı ve karşılığında 29 bin TL kira ücretini ev sahibinin hesabına gönderdi. Sonra da kira sözleşmesi yaptılar, imzaları attılar, fakat onun ardından vatandaş anahtarlarıyla girmeye çalıştıklarında giremediklerini söyledi.

Vatandaş "Daire sahibine telefon ettik ve daireyi başkasına kiraya verdiğini söyledi. 20 bin TL karşılığında başkasına veriyor daireyi" ifadelerini kullandı.

Cafer Bey, "İlk kiralayan benim, haklı da benim, en azından eşyalarımı yerleştiririm, anahtar da bende" diye eve geldiğinde anahtar göbeğinin değiştirildiğini anladı.

"SÖZLEŞMENİN BİR HÜKMÜ YOKTUR DEDİ BİZE"

Ev sahibinin hükümsüz olduğunu söylediği belirtilirken ilk kiracı "Kanun benim, ben ne dersem o geçerlidir, sözleşmenin bir hükmü yoktur dedi bize" ifadelerini kullandı.

Mağdur kiracı, kendinden sonra evi kiralayan diğer kiracıyı aradı. O da duyduklarına inanamadı. Cafer Bey "Dairenin kiralandığını biliyor muydunuz?" diye sorunca diğer kiracı "Yok kimse bana öyle bir şey demedi ki" yanıtını verdi. Cafer Bey "Kontrat tarihiniz ne sizin" sorusunu yöneltince diğer kiracı "Benim 19'u. Sizin?" diye sordu ve Cafer Bey'den "Bizim de 11'inde yapıldı, 20'sinde kira başlangıcı" yanıtını aldı.

İKİ KİRACI DA ABONELİKLERİ AÇTIRDI

Diğer kiracı "Nasıl dolandırıldık, ciddi misiniz siz?" deyince Cafer Bey "Evet, daire sahibi şu anda ikimize de kiraya vermiş ayrı ayrı dairesini" cevabını verdi. Diğer kiracı "Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben kira sözleşmemi yaptığım için su aboneliğini açtırdım, doğalgaz aboneliğini açtırdım" dedi. Bunun üzerine Cafer Bey de "Bunların tamamını biz de yaptık ve sizden önce yaptık" dedi.

Öte yandan ev sahibi telefonlara çıkmazken kiracı kardeşler karakola gidip şikayetçi oldu. Gözler dava sürecine çevrilirken şimdilik eve hangi kiracının gireceği muamma. Cafer Bey "Biz de göbeği değiştirmeyi düşünüyoruz. Bakalım hangi taraf mağduriyetini giderebilecek bilmiyorum" şeklinde konuştu.