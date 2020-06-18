Aynı bikinilerle poz verdiler, sosyal medyayı salladılar!

2019’da Maria ve Denise’in paylaştığı mayo fotoğrafları, ikiliye #StyleNotSize (Stil Ölçü Değildir) serisi için ilham verdi.

Bu seri için TikTok videoları ve Instagram fotoğrafları paylaşan ikili, aynı giysinin farklı vücut tiplerinde nasıl durduğunu göstermeyi amaçlıyor. Projeleri hakkında konuşan Maria “Serinin tüm amacı, içinde harika hissettiğimiz giysiler giyen iki farklı vücut tipinin portresini çıkarmak” dedi.

Vücut ölçülerinin bikini giymek isteyen takipçilerini durdurmamasını isteyen Denise, Maria ile aynı bikinileri giyip birlikte poz vermeye karar verdi.

“Maria ile aynı bikiniyi giymek istedim çünkü tamamen farklı vücut ölçülerine sahip olduğumuzu ama buna rağmen ikimizin de bikini giyerek harika görünebileceğini göstermek istedim” diyen Denise takipçilerinin bu fikre bayıldığını söyledi.

Projeleri için ilk kez alışverişe çıktıklarında Maria tek parça mayolara yönelmiş; ancak Denise bikinili poz vermekte kararlı olduğunu belirtmiş.

“Kendimi bikiniyle ortaya koyacak kadar güvende hissetmedim” diyen Maria bikini için ideal kabul edilen been sahip olmasına rağmen kendini hala güvensiz hissettiğini söyledi. Paylaştıkları ilk fotoğraf olumlu tepkiler alınca ikili, başka bikinili fotoğraflar da çekmeye karar verdi.

“İnsanlar yalnızca ideal vücuda sahipseniz bikini giymeniz gerektiğini söylüyor. Ama biz bikini giymek için gereken ideal vücut diye bir şeyin olmadığını söylemeye çalışıyoruz” diyen Denise, bikini giymek için gereken vücudun, sahip olunan vücut olduğunu söylüyor.