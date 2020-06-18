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Aynı bikinilerle poz verdiler, sosyal medyayı salladılar!

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Denise Mercedes ve Maria Castellanos beş yıldır çok yakın arkadaş. 2019’da iki arkadaş, farklı vücut tiplerinde nasıl göründüğünü göstermek içi aynı bikinileri giyerek poz verdi. 34 beden olan Maria ve 46 beden giyen Denise’in aynı giysilerin farklı vücut tiplerinde nasıl durduğunu paylaştıkları bir TikTok hesabı var.

Aynı bikinilerle poz verdiler, sosyal medyayı salladılar!

2019’da Maria ve Denise’in paylaştığı mayo fotoğrafları, ikiliye #StyleNotSize (Stil Ölçü Değildir) serisi için ilham verdi.
Bu seri için TikTok videoları ve Instagram fotoğrafları paylaşan ikili, aynı giysinin farklı vücut tiplerinde nasıl durduğunu göstermeyi amaçlıyor. Projeleri hakkında konuşan Maria “Serinin tüm amacı, içinde harika hissettiğimiz giysiler giyen iki farklı vücut tipinin portresini çıkarmak” dedi.

Vücut ölçülerinin bikini giymek isteyen takipçilerini durdurmamasını isteyen Denise, Maria ile aynı bikinileri giyip birlikte poz vermeye karar verdi.
“Maria ile aynı bikiniyi giymek istedim çünkü tamamen farklı vücut ölçülerine sahip olduğumuzu ama buna rağmen ikimizin de bikini giyerek harika görünebileceğini göstermek istedim” diyen Denise takipçilerinin bu fikre bayıldığını söyledi.

Projeleri için ilk kez alışverişe çıktıklarında Maria tek parça mayolara yönelmiş; ancak Denise bikinili poz vermekte kararlı olduğunu belirtmiş.

“Kendimi bikiniyle ortaya koyacak kadar güvende hissetmedim” diyen Maria bikini için ideal kabul edilen been sahip olmasına rağmen kendini hala güvensiz hissettiğini söyledi. Paylaştıkları ilk fotoğraf olumlu tepkiler alınca ikili, başka bikinili fotoğraflar da çekmeye karar verdi.
“İnsanlar yalnızca ideal vücuda sahipseniz bikini giymeniz gerektiğini söylüyor. Ama biz bikini giymek için gereken ideal vücut diye bir şeyin olmadığını söylemeye çalışıyoruz” diyen Denise, bikini giymek için gereken vücudun, sahip olunan vücut olduğunu söylüyor.

Maria, bikinili fotoğrafını Instagramda paylaşma cesaretini kendisine yalnızca Denise’in verebildiğini söyledi.

Başta bikinili fotoğraf paylaşmak konusunda kendine güvenmediğini söyleyen Maria, “Denise bana ilham verdi. Önce bazı fotoğraflar çektik. Onun yanında durmak kendimi iyi hissettirdi, Denise de aynı şeyleri hissetti. Bazı şeyleri giyemeyeceğini düşünen ince kızlar da var. Bu sadece tek bir kız tipi için geçerli değil, bu hepimiz için geçerli. Eğer insanların kendileri hakkında iyi hissetmesine yardımcı olabilirsek, ne mutlu bize” dedi.

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Denise, bikinili fotoğrafı çekilirken iki gencin incitici sözlerine maruz kaldığını, ancak bikini ile poz vermesini durduramadıklarını söyledi ve “Bikiniyle gezebiliyorum ve artık herkesin bana baktığını düşünmüyorum. Umarım bir gün insanlar da 'Bikinisi içinde harika görünüyor. Eğer o giyebiliyorsa ben de giyebilirim’ diye düşünürler” dedi.

Maria ve Denise, TikTok’tan da video paylaşıyor.

TikTok’taki video serileri hakkında konuşan Maria “Bu videolardan çektiğimiz zaman tamamen partideymiş gibi hissediyoruz, çok eğleniyoruz” dedi. Denise ise “Birbirimize her zaman iltifat ediyoruz. Birbirimize destek olmak için buradayız” diye ekledi.

@denisemmercedes

##stylenotsize @mariacastellanos_ri

♬ Whats wrong with being confident - angelmamii7

Genelde daha muhafazakar parçalar tercih ettiğini söyleyen ikili, satın aldıkları bikinilerin ayarlanabilir olmasına dikkat ettiklerini, yalnızca bikini ile olmanın zaman zaman göz korkutucu olduğunu ve bu nedenle gömlek, pareo gibi ek parçalar kullandıklarını söyledi. Denise “Sadece bikini ile olmak bazen rahatsız hissettiriyor. Bu yüzden örtü olarak bir şeyler kullanmak bikiniyi daha sevimli ve rahat bir hale getiriyor; özellikle de dışarıda insanlar arasındayken” dedi.

Bikinili fotoğraflar paylaşmaya devam ederek insanlara ilham vermeyi uman ikili’den Maria “Denise bana böyle bir şey yapmak için nasıl güven verdiyse, ben de aynısını başka insanlar için yapmak istiyorum” dedi.


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