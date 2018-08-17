HABER

Aynı binada bir günde iki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir apartmanda aynı gün içinde 2 ayrı dairede yangın çıktı - Dairelerde hasara sebep olan yangınların ikincisinde üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir apartmanda aynı gün içinde iki ayrı dairelerde yangın çıktı. Olayda apartmanın üst katlarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Caddesi'nde yer alan bir apartmanın 4. katındaki Hacı Erdem'in oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede içerideki eşyalara sıçrayan alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu yangında dairede hasar oluştu.

Söz konusu yangından bir süre sonra aynı binanın 2. katında oturan İbrahim Şanlı'ya ait dairede elektrik kontağından yangın başladı.

Yangında çıkan dumanlar sebebiyle merdivenden inemeyen 2 kişi üst katlarda mahsur kaldı.

Bu kişiler olay yerine gelen itfaiye görevlilerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince müdahale edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Şanlı'nın dairesinde hasar oluştu.

Her iki yangın sebebiyle apartman sakinleri de endişeli anlar yaşadı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul'daki Suriyelilerden 'Dolar bozdurma' kampanyasına destek...İstanbul'daki Suriyelilerden 'Dolar bozdurma' kampanyasına destek...
İşten çıkartılan muayene istasyonu çalışanlarından protestoİşten çıkartılan muayene istasyonu çalışanlarından protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beypazarı yangın

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.