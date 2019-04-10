Aynı bölgede yeniden obruk oluştu 

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da karayolu kenarında cumartesi günü oluşan obruk, 14 kamyon kaya parçası ve 3 kamyon asfaltla kapanmasının arından bugün aynı noktada yeni obruk oluştu.

Batman- Silvan karayolunun 10'uncu kilometresindeki Bıçakçı köyü yakınlarında cumartesi günü 12 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde oluşan obruk, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince 14 kamyon kaya parçası ve 3 kamyon asfaltla kapatıldı. Bugün yağış nedeniyle kapanan obruk bölgesinde yeniden obruk oluştu. Aynı bölgede yeniden obruğun oluşması Bıçakçı köyü sakinlerini tedirgin ederken, köy muhtarı Zeki Kerem, "Önceki olukta incelemelerde bulunan Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve yetkililerin uyarmıştık. Çünkü yol altında su akışını sağlayan menfezin geçtiği güzergahın diğer tarafında da çatlaklıklar oluşmuştu. Son yağışlarla birlikte yine aynı yerde yol göçtü. Tedirginiz. Karayollarının buraya köklü bir çözüm bulması lazım. Aksi takdirde bu yolda ciddi çökmeler ve obruklar meydana gelebilir" dedi.

Öte yandan aynı yerde obruğun oluşması üzerine karayolları ekipleri, yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

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