Aynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun oldu

Adana’da Çukurova Üniversitesinde aynı bölümü kazanan anne ve kızı, okulu derecelerle bitirerek birlikte mezun oldu.

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulunda Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazanan 55 yaşındaki Emine Güneş ile 35 yaşındaki kızı Eda Uykun, aynı sıralarda 2 yıl boyunca eğitim görerek üniversiteyi bitirdi. Anne Emine Güneş, bölüm 1.’si aynı zamanda okul 2.’si olarak mezun olurken, kızı Eda Uykun da bölüm 2.’si olarak üniversiteyi başarıyla tamamladı.

“Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık”

Anne Emine Güneş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada kızıyla birlikte mezun olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bazı sebeplerden dolayı okuyamamıştım. Çocuklarımı önce okuttum sonra sıra bana geldi. 2 yıl su gibi aktı geçti. Başarılı bir öğrenci oldum üniversiteyi bölüm 1.’si aynı zamanda okul 2.’si olarak bitirdim. Gurur duyuyorum kendimle ve kızımla. Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık. Okuyamama konusunda ben biraz yaralıyım. Okumak isteyenler gerçekten isterse her şey olur yeter ki istesinler. Eğer fırsatı imkanı varsa okumanın yaşı yok. O yüzden okumak isteyenler isterse her şey olur” diye konuştu.