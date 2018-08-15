"Aynı dairenin farklı kişilere satılması" davası

Adana'da apartman dairelerini proje aşamasında ve inşaat halinde satış sözleşmesi ile 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devri ile satıp 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müteahhit İsmail Arapoğlu ile tutuksuz sanıklar Abdulhakim P, Aytekin Y, Barbaros Fazlı Y, Senan A, Abdullah Ş, Ahmet C. ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada 25 müşteki dinlendi.

Müştekilerden Devrim Aynal, müteahhit Arapoğlu ile 12. kattaki daire için 185 bin liraya anlaştıklarını, ödemenin bir kısmını sanık Aytekin Y'ye elden, diğer kalan ödemeleri ise banka hesabı ve elden teslim ettiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Levent Hüseyin Aktay ise sanık İsmail Arapoğlu ile bir daire için 175 bin liraya anlaşma yaptıklarını belirterek, "Parayı bankadan çekip elden Abdulhakim P'ye teslim ettim. Tapuyu sordum, en geç 2017'nin ağustos ayında elimizde olacağını söyledi. Ağustos ayında müteahhit kayboldu. Araştırıp buldum. Parayı borç aldığımı, zor durumda olduğumu anlattım. Halen zararım karşılanmadı, şikayetçiyim." diye konuştu.