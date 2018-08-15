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"Aynı dairenin farklı kişilere satılması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

Adana'da aynı daireyi birden çok kişiye satarak yaklaşık 8 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da apartman dairelerini proje aşamasında ve inşaat halinde satış sözleşmesi ile 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devri ile satıp 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müteahhit İsmail Arapoğlu ile tutuksuz sanıklar Abdulhakim P, Aytekin Y, Barbaros Fazlı Y, Senan A, Abdullah Ş, Ahmet C. ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada 25 müşteki dinlendi.

Müştekilerden Devrim Aynal, müteahhit Arapoğlu ile 12. kattaki daire için 185 bin liraya anlaştıklarını, ödemenin bir kısmını sanık Aytekin Y'ye elden, diğer kalan ödemeleri ise banka hesabı ve elden teslim ettiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Levent Hüseyin Aktay ise sanık İsmail Arapoğlu ile bir daire için 175 bin liraya anlaşma yaptıklarını belirterek, "Parayı bankadan çekip elden Abdulhakim P'ye teslim ettim. Tapuyu sordum, en geç 2017'nin ağustos ayında elimizde olacağını söyledi. Ağustos ayında müteahhit kayboldu. Araştırıp buldum. Parayı borç aldığımı, zor durumda olduğumu anlattım. Halen zararım karşılanmadı, şikayetçiyim." diye konuştu.

Yakup Argunşah da 60 bin lira karşılığında zemin kat için anlaşma imzaladıklarını ifade ederek, "Eşim zemin katı beğenmeyince daireyi 80 bin liraya bir emlakçıya satacaktık. Tapuya giderken dairenin satılıp devrinin başkasına yapıldığını öğrendik. Benim bulduğum müşteri 80 bin lirayı tapuyu alana verip evi aldı. Biz ise evsiz kaldık. Daha sonradan dolandırıldığımı anladım." dedi.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık müteahhit Arapoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı diğer müştekilerin dinlenmesi için erteledi.
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- Olay

Müteahhit İsmail Arapoğlu'nun dört ayrı semtte yaptığı apartman dairelerini proje aşamasında ve inşaat halinde iken 2015-2017 yılları arasında satış sözleşmesi yaparak satın alan vatandaşlar, dairelerinin başka kişilere satıldığını öğrenince müteahhit Arapoğlu ve ortakları ile yanlarında çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan soruşturma sonunda müteahhit Arapoğlu 18 Aralık 2017'de tutuklanırken, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan haklarında dava açılan sanıkların dolandırdıkları her bir kişi için ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle 245'er yıl hapisleri istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana dolandırıcılık

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