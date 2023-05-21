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  4. Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip, 100 bin TL dolandırdı!

Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip, 100 bin TL dolandırdı!

21.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da babasına ait daireyi 5 ayrı kişiye kiraya vererek 100 bin TL dolandıran şahıs, polis tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip, 100 bin TL dolandırdı!

Malatya'da olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gelincik Tepesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan bir şahıs, internet üzerinden babasına ait TOKİ konutlarındaki dairenin kiralık olduğunu belirterek ilan verdi.

100 BİN TL DOLANDIRDI

Çok sayıda kişinin daireyi kiralamak için iletişime geçtiği şahsın aynı daireyi 5 farklı kişiye kiralayarak 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı dolandırıcı

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