Aynı depoyu 3'üncü kez soymaya gelince yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da aynı depoyu 3'üncü kez soymaya gelen şüpheli, depo sahibi kardeşler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta yaşayan Necati Teke'nin evinin alt katındaki depo, geçen hafta sonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 gün üst üste soyuldu. Güvenlik kamera görüntülerinden depoya giren şüphelinin eşgalini belirleyen Teke, durumu aile üyelerine söyledi. Bugün 3'üncü kez depoya gelen şüpheliyi, Necati Teke'nin eşi tanıdı. Hemen eşi ve eşinin ağabeyine haber verdi. Kısa sürede gelen kardeşler, bisikletiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Kardeşler şüpheliyi kendi otomobillerine bindirip, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis M.E. (24) olduğu ortaya çıkan şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. 15-20 bin TL zararları olduğunu söyleyen Ali Teke, ”İstanbul’dan kardeşime yardıma geldim. Kardeşim, Ortaköy ilçesinde bir binanın kombi ve tesisat işini almış. Ben de bir araba dolusu malzeme getirdim. Malzemeleri kardeşimin deposuna koyduk. Aynı gün bu şahıs, depoya girip, torbalarla malzemeleri götürmüş. Ertesi gün tekrar gelip, kardeşimin malzemelerini çalmış. Kamera kayıtlarından eşgalini belirledik. Bugün de kalan malzemeleri götürmek için gelmiş. Gelinimiz durumu bize bildirdi. Hemen eve geldim. Bisikletle kaçıyordu. Üstüne atlayıp yakaladım” diye konuştu.

