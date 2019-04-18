HABER

Aynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Ümran Ayaz (40) ve Tülay Çığır Keskinkılıç (53), bel ağrısı ve boyun fıtığı şikayetlerine neden olduğu için doktor S.A.K.'ye meme küçültme ameliyatı oldu.

Aynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Ümran Ayaz (40) ve Tülay Çığır Keskinkılıç (53), bel ağrısı ve boyun fıtığı şikayetlerine neden olduğu için doktor S.A.K.'ye meme küçültme ameliyatı oldu. Farklı zamanlarda ameliyat edilen kadınlar, memelerinin şeklinin bozulmasının yanı sıra büyük acılar yaşadı. Şikayetçi olmamaları için doktor tarafından tehdit edildiğini öne süren kadınlardan Keskinkılıç, "Göğsümün içinde doku kaybı vardı. 1,5 yıl çekmediğim acı kalmadı, psikolojim bozuldu, ev huzurum kalmadı. Kendisine dava açtığım taktirde karşı dava açıp, benden tazminat bile alabileceğini söyleyerek, beni korkuttu" dedi. Ayaz ve Keskinkılıç, doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, avukatları ceza davası açtı.
Memelerindeki büyüklük, şekil bozukluğu ve sarkma nedeniyle bel ağrısı yaşayan ve boyun fıtığı olan Tülay Çığır Keskinkılıç, 1,5 yıl önce gittiği özel hastanede plastik ve estetik cerrahi doktoru S.A.K. tarafından kontrol edildi. Mamografisi çekilmeden, hiçbir hazırlık yapılmadan ertesi gün ameliyat edilen Keskinkılıç, meme küçültme operasyonu sonrası taburcu edildi. Evinde dinlenen Keskinkılıç, ağrılarının geçmemesi ve memelerinin birinden kötü koku gelmesi üzerine yeniden aynı doktora kontrole gitti. Doktoru S.A.K.,süt bezi oluşmasının doku kaybına ve çürümeye neden olduğunu söylediği Keskinkılıç'ı aynı gün ikinci kez ameliyata aldı. Memenin içinde doku kaybı meydana gelen bölge, kesildi. Bu da meme içinde büyük boşluğa yol açtı.
'İNTİHAR ETMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM'
Özel ilaçlanmış tamponları bu bölgeye günde 2 kez büyük acılar içinde sokmak zorunda kaldığını anlatan Tülay Çığır Keskinkılıç, "O acıyı anlatamam. Bu olaydan sonra yaşadığım acının yanında bir de psikolojim bozuldu. Çünkü biz kadınlar, görünüşümüze önem veririz ama ben aynaya baktığım zaman kendimden nefret etmeye başladım. Ev huzurum kalmadı, yaşadıklarımdan dolayı hayata küstüm, evden çıkamadım hatta intihar etmeyi bile düşündüm. 1,5 yıl süren ağır biri tedaviden sonra şimdi acı çekmiyorum ama tabi ki göğüslerimin görüntüsü çok kötü bir hal aldı" dedi.
'BENİ KORKUTTU'
Kendi yaşadıklarının kadınlara örnek olmasını da istediğini dile getiren Keskinkılıç, "Ben yaşadığım sağlık sorunlarından dolayı ameliyata karar verdim. Bu bile yaşadıklarımın yanında bir de çevremden tepki görmeme neden oldu ama kadınlarımız eğer benim gibi sağlık sorunu yaşamıyorsa meme estetiği yaptırmasınlar. Ya da yaptıracaklarsa da lütfen iyi araştırsınlar sonrasında benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Ben bunları yaşayıp da doktora dava açacağımı söylediğim zaman bana ablasının avukat olduğunu, bir şey elde edemeyeceğimi, suçunun olmadığını hatta kendisinin benden tazminat almaya hak kazanacağını söyleyip, beni korkuttu. Ben de zaten yaşadığım psikolojik sorundan dolayı hukuk mücadelesi veremedim ama artık vereceğim ve yaşadıklarımın hukuk yoluyla hesabını soracağım" diye konuştu.
ÜMRAN ÖĞRETMEN DE DOKTOR KURBANI
İzmir'de, özel okulda öğretmenlik yapan Ümran Ayvaz da doktor S.A.K. yüzünden aynı sorunları yaşadığını anlattı. Ayvaz, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu doktor S.A.K.'ye meme küçültme ve dikleştirme operasyonu yaptırdığını söyledi. Ameliyattan sonra dikişleri patlayan Ayvaz, memelerinde enfeksiyon nedeniyle yaralar çıktığını kaydetti. Ümran Ayvaz da doktorun kendisine facia yaşattığını, başka kadınları uyarmak adına da mücadele ettiğini dile getirdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Tülay Çığır Keskinkılıç ile Ümran Ayaz, doktor S.A.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, avukatları ceza davası açtı. Keskinkılıç ve Ayaz, daha sonra tazminat davası açacaklarını da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Aynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadıAynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadıAynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadıAynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı

PARTNEREn çok onlara yakışıyormuş!En çok onlara yakışıyormuş!
Caretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlikCaretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlik
Hafif çarpmalarda bile oluşan morluklar hemofili habercisi olabilirHafif çarpmalarda bile oluşan morluklar hemofili habercisi olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.