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Aynı evde 2’nci kez hırsızlık şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde ikinci defa hırsızlık olayı yaşandı.

Aynı evde 2’nci kez hırsızlık şoku

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde ikinci defa hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar evi talan etti.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde Ş.N.’ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen içeriyi talan etti. Evin arka kapısını kırıp içeri girdiği belirlenen hırsızın hedefinde değerli eşya olduğu ancak evde değerli eşya bulamayınca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Olayı fark eden ev sahipleri, polise şikayette bulundu. 2. kez hırsızlık olayının yaşandığı evde, polis tarafından parmak izi incelemesi yapılarak, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aynı evde 2’nci kez hırsızlık şoku

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