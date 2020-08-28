Aynı evde kalan 5 kişi kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler’de aynı evde kalan yabancı uyruklu 5 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu bıçaklar çekildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yanibosna Kayalar Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ilk katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 kişi yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce kişilerden bazıları mutfağa giderek bıçak aldı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kavga eden şahıslardan biri dışarı çıkarak komşulara haber verdi. Eve giren komşular gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalelere rağmen 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri diğer 3 kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere Polis Merkezine götürdü.