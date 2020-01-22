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  4. Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2)

Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kırşehir'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Kırşehir'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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