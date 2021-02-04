Aynı evden 3 çocuk farklı saatlerde sobadan sızan gazdan zehirlendi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından bir çocuğunun zehirlenmesi üzerine anne, diğer çocuklarını evde bırakıp sağlık ekipleri vasıtasıyla zehirlenen çocuğunu hastaneye kaldırdı. Bu sırada evde tek başına bulunan ve uykuya dalan diğer çocuklar da saatler sonra sobadan çıkan gazdan zehirlenirken, tedavileri süren 3 çocuktan 1’inin hayati tehlikesi bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Hatice A., 3 çocuğuyla evde uyuduğu sırada sobadan duman çıktığını fark etti. Durumu fark ettikten sonra çocuklarının yanına giden anne, 6 yaşındaki oğlu Süleyman A.’yı baygın vaziyette buldu. Olayın bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğu Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Hastanesine kaldırdı.

Bu sefer de evde bıraktığı çocukları zehirlendi

Hastaneye kaldırılan oğlu Süleyman A. ile birlikte hastaneye giden Hatice A., diğer çocuklarını evde bıraktı. Annelerinin eve gelmemesi üzerine iki kız kardeş yeniden uykuya daldı. Bu sırada fabrikada çalışan baba Kazım A. kapıyı çaldı. Kimse açmayınca pencereden içeriye bakan baba, kızlarının tepki vermediğini gördü ve camı kırıp içeri girdi. Sobadan sızan gaz nedeniyle evi yoğun dumanın bastığını gören baba, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlayda A. (15) ve Sedanur A. (14) Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan İlayda A.’nın hayati riski nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Sedanur A. ve Süleyman A.’nın ise durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

