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  4. Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli oldu! 'İlk emeklilik paramızla...' Sevinçlerini böyle paylaştılar

Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli oldu! 'İlk emeklilik paramızla...' Sevinçlerini böyle paylaştılar

04.09.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi'nde aynı evde yaşayan Burhan Kılıç, Turan Kılıç, Yılmaz Kılıç, Nezaket Kılıç EYT’den emekli olunca mevlid okutarak yemek dağıttı. Mutluluklarını vatandaşlarla paylaşmak istediklerini ve bu nedenle mevlid okutup yemek dağıttıklarını anlatan üç kardeş ve evin gelini, böylece hem kendilerinin hem de vatandaşların çok mutlu olduğunu söyledi.

Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli oldu! 'İlk emeklilik paramızla...' Sevinçlerini böyle paylaştılar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan üç kardeş ve yengesi, bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı İsafakılı köyünde, tüm köylüye yemekli mevlid yaptı. Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara elleriyle pişirdikleri etli pilavı halka ikram eden emekliler hem mutlu oldu, hem de vatandaşları mutlu etti.

"BU MUTLULUĞUMUZU VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞMAK İSTEDİK"

Aynı evden emekli maaşlarından ayırdıkları bütçeyle vatandaşlara etli pilav ikramında bulunan EYT mutlusu 3 kardeş ve evin gelini, "Emekli olduk ve çok mutlu olduk. Bu mutluğumuzu vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Onun için mevlit okutmaya karar verdik" dedi.

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"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayalini gerçekleştiren Burhan Kılıç (52) , "1971 doğumlu İsafakılı köyündeyim,1993 tarihli sigorta girişim var. EYT Yasasından emeklilik olarak yararlandım ve aynı yasadan aynı evden kardeşlerim Turan Kılıç, Yılmaz Kılıç, eşi Nezaket Kılıç da faydalandılar. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiş oldukları talimatından EYT yasasından faydalandık. Cenabı Allah herkesi böyle emeklilik hayatı nasip etsin inşallah" diye konuştu.

"HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Kardeşlerden Turan Kılıç ise , "İlk emeklilik paramızla tüm köydeki vatandaşlarımıza pilav etli mevlit yaptık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye söyledi. (İHA)

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