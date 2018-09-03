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Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, fabrikadan kablo çalan hırsızlar, aynı fabrikaya hırsızlık için tekrar gelince, güvenlik görevlileri ve polisler tarafından yakalandı.

Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, fabrikadan kablo çalan hırsızlar, aynı fabrikaya hırsızlık için tekrar gelince, güvenlik görevlileri ve polisler tarafından yakalandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Genç Osman Mahallesi'ndeki plastik fabrikasına 27 Ağustos'ta giren kimliği belirsiz kişiler, piyasa değeri 10 bin lira olan 500 metre uzunluğunda kablo çaldı. Hırsızlıktan dolayı fabrikanın sisteminde 50 bin liralık zararın meydana geldiği belirtilirken, güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, fabrikanın havalandırma penceresinden giren bir kişiyi belirledi.
Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dün akşam saatlerinde aynı fabrikanın güvenlik görevlileri 2 kişinin duvardan atlayarak içeri girdiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden ekipler, Abdullah K. (39) ile Abdurrahman D.'yi (33) gözaltına aldı. Sabıkalı oldukları ortaya çıkan şüphelilerden birinin, 27 Ağustos'ta fabrikaya girerken güvenlik kamerasına yakalanan kişi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülerek "Yakışıklı çekin" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılarAynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar

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