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Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

ŞÜPHİLELDEN BİRİ TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta fabrikadan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadereden tutuklandı, Abdurrahman D.

ŞÜPHİLELDEN BİRİ TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta fabrikadan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Karadereden tutuklandı, Abdurrahman D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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