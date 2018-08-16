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"Aynı göçmen farklı kimlikle Bosna Hersek'e girmeye çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler Sırbistan üzerinden Bosna Hersek'e gelmeye devam ediyor - Zvornik Sınır Polisinden Mirel Imamovic: - "Aynı göçmen farklı kimlik bilgileriyle Bosna Hersek'e girmeye çalışıyor. Öte yandan, sınır boyunca Drina Nehri akıyor ve yasa dışı yollarla Sırbistan tarafından nehri geçmeye çalışıyor"

ZVORNİK (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından, alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin Bosna Hersek'e girişleri sürüyor.

Ülkenin doğusundaki Zvornik Sınır Polisi yetkilisi Mirel Imamovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir diğer Batı Balkan ülkesi Sırbistan'ın Loznica sınırından 3 bin düzensiz göçmenin Bosna Hersek'e giriş yolu aradığını belirtti.

Imamovic, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişler için genellikle gece yarısıyla sabah saatlerini tercih ettiğini vurgulayarak, Bosna Hersek'teki sınırların kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

Düzensiz göçmenlerin geçiş yapabilmek için polisle adeta "kedi fare oyunu" oynadığını anlatan Imamovic, "Düzensiz göçmenler kendi aralarında bilgi akışını sağlıyor. Biz de devriyeleri sürekli değiştiriyoruz." dedi.

Imamovic, temmuz boyunca 725 düzensiz göçmenin geçişine engel olduklarını vurgulayarak, "Aynı göçmen farklı kimlik bilgileriyle Bosna Hersek'e girmeye çalışıyor. Öte yandan, sınır boyunca Drina Nehri akıyor ve yasa dışı yollarla Sırbistan tarafından nehri geçmeye çalışıyor. Bazı durumlarda boğulma tehlikesi yaşanıyor, buradan ilk yardım ekipleriyle hemen ilgili bölgeye gidiyoruz. Kimsenin canından olmasını istemeyiz." diye konuştu.

Düzensiz göçmenlerin son zamanlarda son derece agresif tavırlar sergilemeye başladıklarına değinen Imamovic, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı sınır kapılarından zorla geçmeye çalışıyorlar. Bosna Hersek'te bulunan düzensiz göçmenler genellikle 18 ila 28 yaş aralığında. Çoğu İran ve Pakistan'dan. Sırbistan'a gelen göçmenler Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için Bosna Hersek'ten geçmek istiyor. Bazıları pasaportlarını yakarak kimlik belgeleri olmadan geçiş yapmaya çalışıyor."

Imamovic, ülkeye gelen göçmenlerin burada kalmak istemediğini, bir şekilde Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalıştığını vurgulayarak, göçmenlerin sınır kapısı yakınlarında bulunan hidroelektrik santralini aşarak Bosna Hersek'e girmeye çalıştıklarını ancak bunun ilerleyen zamanlarda tehlike arz edebileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, Bosna Hersek'e yıl başından bu yana 10 binden fazla düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtilirken, bu kişilerden çok azının sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkedeki düzensiz göçmenlerin bir kısmı daha önce Salakovac'daki bir merkeze yerleştirilmiş, bir kısmının da Hadzici'deki Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Bosna Hersek'in kuzeyinde Hırvatistan ile sınır şehirlerinde bulunan park gibi açık alanlarda kalan göçmenlerden kadın ve çocuklar ise son olarak Cazin şehrindeki bir otele gönderilmişti.

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