Aynı gün 2 kişinin cep telefonu ve çantasını gasp eden şüpheliler tutuklandı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, aynı gün, bir erkeği bıçaklayıp cep telefonunu, bir kadını da yerde sürükleyip çantasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 3 Aralık günü yolda yürüyen Ö.F. motosikletle yanına gelen 2 kişi tarafından dövüldü. Ö.F.'yi göğsünden bıçaklayıp, cep telefonunu gasp eden şüpheliler kaçtı. Bu olaydan kısa süre sonra bu kez 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde F.S. isimli kadın çantası motosikletli iki kişi tarafından gsap edilmek istendi. Gaspçılar tarafından yerde sürüklenen F.S.'nin parmağı kırıldı. Şüpheliler, çantayı kapıp, bölgeden uzaklaştı.

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerinden gasp olayının şüphelilerinin aynı kişiler olduğunu saptadı. Olayda kullanılan motosikletin plakasına ulaşan polisler, A.T. ve S.Ş.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

