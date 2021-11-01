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Aynı gün 3 araç çalan 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydı olduğu belirlendi

01.11.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 araç hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen 17 yaşındaki E.D., polis tarafından suçüstü yakalandı. Hakkında 129 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı gün 3 araç çalan 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydı olduğu belirlendi

Bayındır ilçesinde aynı gün içerisinde 3 farklı noktadan araç çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada araçların 129 suç kaydı bulunan E.D. tarafından çalındığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Park halindeki araca, camını kırarak girdikten sonra çalıştıran E.D.'nin bir süre sonra terk edip aynı şekilde o bölgede park halindeki bir başka aracı çaldığı saptandı. Çalıntı arancın bulunduğu bölgede yeni bir araç hırsızlığı olayının gerçekleştiğini belirleyen polis ekipleri, son çalınan aracı takibe aldı. Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta E.D. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. E.D.'nin çaldığı 3 araç ise sahiplerine iade edildi. (DHA)

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