Aynı gün 6 aylık hamile eşi, anne ve babasını toprağa verdi

Isparta’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 aylık hamile gelin, kaynana ve kayınpeder, Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak Köyü ve Sarıidris Kasabası’nda son yolculuklarına uğurlandı. Elim kazada eşi, anne ve babası olmak üzere 3 aile ferdini birden kaybeden genç, güçlükle ayakta durabildi.

Isparta - Konya Karayolu’nun 53.kilometresinde dün otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 aylık hamile Sevim Bayındır (30), kaynanası Dudu Bayındır (50) ve kayınpederi Zekeriya Bayındır (60) için 2 ayrı cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen ilk törende, kazada ölen Sevim Bayındır için memleketi Sorkuncak Köyü’ndeki Yeni Camii’de tören düzenlendi. Törene, Sevim Bayındır’ın eşi Serdar Bayındır, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Bayındır ailesinin yakın dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Sevim Bayındır’ın cenazesi, Sorkuncak Köyü Mezarlığı’na kadar omuzlarda taşındı. Eşini toprağa verdikten sonra mezarı başında yasa boğulan Serdar Bayındır ise arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.