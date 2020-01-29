Aynı gün deniz ve kayak keyfi yapıyorlar

LEVENT KİŞİ - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da, tatilciler kıyıda denizin keyfini çıkarıp, 45 dakikalık yolculuğun ardından da aynı gün kayak yapma imkanı buluyor. Deniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, eşine ender rastlanan iklim ve doğal özellikleriyle dikkati çekiyor. Kent sakinleri ile tatilciler hemen hemen yılın her gününde sahilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken, aynı saatlerde birçok kişi de sadece 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulan kayak merkezinde karın tadını çıkarıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi dolasıyla kentin ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarıyla Saklıkent Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde güneşlenip yürüyüş yaparak tatilin tadını çıkartırken, bazıları ise kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakarak deniz keyfi yapıyor. Kayak merkezinde tatilini geçirmek isteyenlerin bir kısmı birkaç saatliğine 2 bin 400 rakımlı Saklıkent'e çıkarken, çok sayıda aile de merkezdeki tesislerde konaklama imkanı buluyor.

- "Saklı bir tarafı kalmadı" Saklıkent Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren işletmecilerden Cuma Özaydın, AA muhabirine, Saklıkent'te sömestir boyunca kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olacağını söyledi. Merkeze gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Özaydın, "Tesisimiz yoğun günler geçiriyor, otelimiz dolu. Yarıyıl tatili boyunca otelimizdeki odaların tamamı için rezervasyon aldık. Adından da anlaşıldığı gibi burası Antalya'mızın saklı bir köşesi ama saklı bir tarafı kalmadı. Burada kayak yapan bir kişi, 50 kilometre aşağı indiğinde denize girebiliyor. Antalya'nın az rastlanabilecek böyle bir güzelliği var." diye konuştu. Antalya denilince herkesin aklına yaz turizmi geldiğini vurgulayan Özaydın, kentin kış turizmi açısından da önemli bir yer olduğunu kaydetti. Özaydın, Antalya'nın fazla görülmeyen bu tarafını da ön plana çıkarmak için çalıştıklarını dile getirdi. - Farklı duyguları aynı gün yaşıyorlar Saklıkent'te kayak yaparak eğlenceli zaman geçiren tatilcilerden Cem Sözer ise Antalya'nın ilginç bir iklime sahip olduğunu belirtti.