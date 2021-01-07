HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aynı gün iki camiyi soydu, 11’i camiden hırsızlık toplam 28 suç kaydı çıktı

Aynı gün iki camiyi soydu, 11’i camiden hırsızlık toplam 28 suç kaydı çıktı

07.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir camide yardım kutusundaki paraları çalan hırsızın aynı gün il merkezinde de başka bir camiden yardım kutusunu tekmeleyip taşla kırarak içindeki paraları aldığı ortaya çıktı.

Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir camide yardım kutusundaki paraları çalan hırsızın aynı gün il merkezinde de başka bir camiden yardım kutusunu tekmeleyip taşla kırarak içindeki paraları aldığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesindeki Akkiraz Camisi’nde 3 ay önce bir şahsın yerinden sökerek içindeki paraları boşalttığı yardım kutusu görevliler tarafından yenilendi. Geçen Cumartesi günü aynı camide başka bir şahıs tarafından hırsızlık yapıldı. Yardım kutusu tekrar sökülerek içi boşaltıldı. Aynı şahıs bu sefer yüzüne maske takarak il merkezindeki Şeyhcui Camisi’ne girip yardım kutusunu önce teklemedi sonra taşla vurup kırdı. İçindeki paraların yanı sıra cami imamının çevre temizliği için kullandığı pantolonun kemerini de çalıp kayıplara karıştı.
Yardım kutusunu açmaya çalışırken çevreden geçenlerin fark etmemesi için namaz kılar gibi yapıp ayrıca emekleyen şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kimliğini belirlediği hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şahsın 11’i camiden hırsızlık olmak üzere toplam 28 suç kaydı bulunan Aksaray nüfusuna kayıtlı Sebahattin Ş. olduğu belirlendi.
Hırsızlık olayına tepki gösteren Şeyhcui Mahallesi Muhtarı Ömer Yaşar Keleş, “İnsanlık camideki sandığı soyacak kadar düştü mü?” dedi.
Yaptığı açıklamada son zamanlarda ibadethanelerden hırsızlık olaylarının arttığına değinerek hırsızlara seslenen İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da, “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz gelin bize, kurumumuza başvurun. Size yardımcı olalım. Vatandaşlarımızın hayır amacıyla yapmış olduğu yardımlara el sürmeyin” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
İstanbul'da harita yeşile dönmeye başladı! Uzman isim uyardıİstanbul'da harita yeşile dönmeye başladı! Uzman isim uyardı
Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yoluAmbulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

İnternette gezinirken ortaya çıktı! 5 kişilik aile hayatlarının şokunu yaşadı

İnternette gezinirken ortaya çıktı! 5 kişilik aile hayatlarının şokunu yaşadı

Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan İznik gölündeki bazilikada durum vahim

İznik gölündeki bazilikada durum vahim

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Elektrik kesintisi listesi 7 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

7 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İSKİ su kesintisi 7 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek?

Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.