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Aynı gün 6 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı! İfadesi kan dondurdu

03.03.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Aynı gün 6 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı! İfadesi kan dondurdu

İstanbul Şişli'de “sustalı” diye tabir edilen bıçak ile aynı günde 6 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayan Afganistan uyruklu Ahmad Samir H., Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; “Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim.” dediği öğrenildi. Şüphelinin bir kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Şubat'ta Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kar maskeli ve kamuflaj giyimli Ahmad Samir H. ilk olarak cuma namazına gitti. Camiiden çıktıktan sonra sokakta yürürken Nijerya uyruklu Solomon Anyadike’yi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Şüpheli olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, Solomon Anyadike yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin ifadesinde, Joker filmini çok sevdiği, onun gibi olmak istediği ve bu yüzden maskesini o şekilde tasarladığını söylediği öğrenildi.

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AYNI GÜN İÇERİSİNDE BEŞ KİŞİYİ DAHA BIÇAKLADI

İlk olayın ardından öğle saatlerinde şüpheli Ahmad Samir H., alışverişe çıktığı öğrenilen Gana uyruklu Abdulkarim Issaka’yı da bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından cadde üzerinde bulunan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze’yı da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli , yarım saat geçmeden 22 yaşındaki Sierra Leona uyruklu 25 yaşında ki Solomon Santos Conteh’i ve İstanbul’a gezmek için yanına geldiği öğrenilen arkadaşı Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura’ıdan Kağıthane Anadolu Parkı’nda önlerini keserek para istedi. İkilinin “üstümüzde verecek hiç para yok” demesi üzerine, şüpheli Ahmad Samir H., ilk önce Bangaura’yı sonrasında Conteh’i bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, ikilinin çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan bir saat sonrasında şüpheli Ahmad Samir H., sokak arasında yürüyen 30 yaşındaki Necip Ağıl’ın arkasından yaklaşarak boğazından yaraladı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin ilk eşkalini, sonrasında kimliğini tespit etti. Tespitlerin ardından polis ekipleri,6 kişiyi yaralayan şüpheliyi Beyoğlu'nda kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, Ahmad Samir H.’nin “kasten yaralama” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Şüphelinin Necip Ağıl’ın arkasından yaklaşıp boğazından yaraladığı , sonrasında Ağıl'ın yaralı halde yürüdüğü görüldü. Ayrıca şüphelinin cadde üzerinde gezinme anları da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA

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