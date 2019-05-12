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Aynı günde iki kez yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 00:13 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir’de gündüz saatlerinde yanan depo itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından akşam saatlerinde yeniden alev aldı.

Aynı günde iki kez yandı

İstanbul Başakşehir’de gündüz saatlerinde yanan depo itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından akşam saatlerinde yeniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
İstanbul Başakşehir’deki Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi’nde A1 Blok’ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki deri deposunda, gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinden sonra olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde aynı depoda dumanların tekrar yükseldiğini gören vatandaşlar, tekrardan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye erleri yangının çıkış noktasına ulaşmaya çalışarak yangında müdahalede bulundu. Dumanların ara ara yükseldiği depoda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aynı günde iki kez yandı

Aynı günde iki kez yandı

Aynı günde iki kez yandı

Aynı günde iki kez yandı

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