Aynı hanede oturmadan seks yapmak yasadışı oluyor!

Koronavirüsü ancak kendisi de yakalandıktan sonra ciddiye alan Britanya Başbakanı Boris Johnson, ölümden dönmesinin ardından sıkı karantina önlemleri yürürlüğe koydu, ama bu esnada kuralları ihlal edip 400 km yolculuk yapan Başdanışmanı Dominic Cummings'e sahip çıkarak şimşekleri üzerine çekti. Bir yandan bu kriz devam eder, diğer yandan normalleşmeye geçiş başlarken, önlemleri erken gevşetmekle eleştirilen hükümetten tartışmalı bir adım daha geldi.

İngiliz basını, hükümetin bu sabah parlamentoya sunduğu değişiklik düzenlemesinin, başka hane halkı üyesiyle seksi yasadışı hale getirdiğine dikkat çekti.

Zira Sağlık Koruma Yasası'nda değişiklik düzenlemesi, kişinin kendi hanesi dışından bir ya da daha fazla kişiyle kendi evi gibi özel bir alanda 'biraraya gelmesini' yasadışı hale getiriyor.

Düzenlemede "Kapalı kapılar ardında kamusal ya da özel alanda iki ya da daha fazla kişiden oluşan bir toplantıya kimse katılamaz" deniliyor.

Sadece 'makul bir mazereti' olanların özel alanda buluşmasına izin veriliyor: