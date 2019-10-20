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Aynı hastalıktan ağabeyini ve annesini kaybetti, tedavi için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Selda Güneş, 21 yıl önce yakalandığı kan kanserine karşı yaşam mücadelesi veriyor.

Aynı hastalıktan ağabeyini ve annesini kaybetti, tedavi için yardım bekliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Selda Güneş, 21 yıl önce yakalandığı kan kanserine karşı yaşam mücadelesi veriyor. Aynı hastalıktan annesini ve ağabeyini kaybeden genç kadın, ilik nakli için hayırseverlerden gelecek yardımlarla tekrar ayağa kalkacak günü bekliyor.
28 yaşındaki Selda Güneş, 21 yıl önce aileden genetik olarak gelen kan kanseri hastalığına yakalandı. Aynı hastalıktan 2001 yılında ağabeyini, 2002 yılında ise annesini kaybeden Güneş’in kız kardeşi yapılan ilik naklinin ardından hayata tekrar tutundu. 1 çocuk annesi Güneş’e ise uygun ilik Almanya’da bulundu. Güneş, nakil için hayırseverlerden gelecek olan desteklerle tekrar ayağa kalkacağı günü bekliyor.
Selda Güneş’in fabrika işçisi olan eşi Muzaffer Güneş, "Benim eşim kan kanseri, MLS hastası yaklaşık 1998 yılından bu yana, tanısı var. Kendisi hem Bursa’da hem de İzmir’de Ege Üniversitesinde tedavi görüyor. Almanya’da kendisine uygun donör bulundu. Şimdi tarama sonuçlarını bekliyoruz. Aynı hastalıktan 2002 yılında annesini, 2001 yılında abisini kaybetti. Baldızım da aynı şekildeydi, o 5 yıl önce nakil oldu. Onun da ölüm riski vardı fakat Cenab-ı Allah onun yüzüne güldü kurtuldu. Şimdi eşim için mücadele ediyoruz. Ama benim gücüm buna yetmiyor. Evimiz kira, ben bir fabrikada çalışıyorum. Bir çocuğumuz var. Eşim için valilik izni ile bir kampanya başlattık. Bir çocuğumuz var, eşimin yaşamasını istiyorum" diye konuştu.
21 yıldır kan kanseri hastalığıyla mücadele eden Selda Güneş ise, "Dışarıdan bakıldığında insanlar sağlıklı görüyorlar, ben de aynaya baktığımda öyle görüyorum ama aslında öyle değil. Normalde 45 yaş üstü olanlarda bu hastalık görülüyor. Ama bizde küçüklükten beri var. Sürekli kan almaktan dolayı artık hayatım riske giriyor. Doktorum bizlere ilik nakli önerdi, bu da bizlere bir umut oldu. Hayatım boyunca kan alarak bu şekilde hayatımı sürdüremem. Şu ana kadar 6 tane ilik bulundu ama onların dokuları uymadı bana. Şimdi son şansımı değerlendirmek istiyorum. İlik uyacak veya uymayacak diye bir şey söylemiyorum ama bir şansım varken bunu değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.
İnegöl’de faaliyet gösteren Kanserle Mücadele Derneği gönüllüleri de Selda Güneş’i ziyaret etti. Dernek üyeleri, "Bu kardeşimize destek olmak için geldik hep birlikte. Bu kardeşimizin tedavi süresinde yardıma ihtiyaçları var. Valilik tarafından açılmış bir hesap var. 28 yaşında genç kadın, yardım etmek isteyenler Ziraat Bankasında açılan hesaba bağış yapabilirler" dediler.

Aynı hastalıktan ağabeyini ve annesini kaybetti, tedavi için yardım bekliyor

Aynı hastalıktan ağabeyini ve annesini kaybetti, tedavi için yardım bekliyor

Aynı hastalıktan ağabeyini ve annesini kaybetti, tedavi için yardım bekliyor

Aynı hastalıktan ağabeyini ve annesini kaybetti, tedavi için yardım bekliyor

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