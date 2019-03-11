Aynı hastanede 11 bebeğin ölümüne protesto

Başkentte Habib Burgiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde düzenlenen protestoda göstericiler sorumluluğun tamamını devletin üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Tunus'ta 11 bebeğin ölümü protesto edildi

Tunus'ta bir devlet hastanesinde 11 bebeğin ölümü protesto edildi.

Başkent Tunus'daki belediye tiyatrosu önünde toplanan bir grup, Wassila Burgiba Devlet Hastanesinde 11 bebeğin hayatını kaybetmesini protesto etti.

Göstericiler, hastane yetkililerinin ölen bebeklerin cenazeleri karton kutularda ailelerine teslim edilmesine tepki gösterdi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler ellerinde "Hastanelerimiz evlatlarımız ve hayallerimizin mezarlığı oldu", "Kundaktaki bebekleri dahi öldürdüler", "Kartondan hastaneler" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan insan hakları aktivisti Hişam Maciri, "Tunus halkının basit insanlarından ihmale uğramış tabakanın emzikli bebeklerine yönelik işlenen bu felakete karşı olduğumuzu göstermek için burada toplandık" dedi.

"Sorun siyasi ya da parti sorunu değildir" diyen Maciri, Tunus halkının bu felakete karşı duyarsız tavırdan dolayı şaşkınlık içinde olduklarını dile getirdi.