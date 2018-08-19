Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: 'Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik'

ABD'nin Arizona eyaletindeki Mesa Banner Dessert Hastanesi'nin yoğum bakım servisinde çalışan 16 hemşire birden bebek bekliyor.

Gelecek ay doğum yapacak olan Rochelle Sherman adlı bir hemşire, "Facebook grubu kuruncaya kadar, hiçbirimiz bu kadar çok hemşirenin hamile olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 160 kadar hemşire görev yapıyor. Bu hemşirelerin yüzde 10'unun hamile olduğu anlamına geliyor.

Birlikte basın toplantısı düzenleyen hemşireler, "Belki hastanenin suyunda bir şey var. Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik" dediler.

Hamile hemşirelerin ilki Eylül'de, sonuncusu da Ocak'ta doğum yapacak.

Jolene Garrow adlı bir hemşire, hamileler için riskli olacak hastalıklarda ve bazı kanser hastalarının tedavisinde diğer hemşirelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Hamile hemşireler, gelecek hafta bebeklerinin gelişini kutlamak için yapacakları partiden sonra üç ay doğum iznine çıkacak.